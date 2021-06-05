إسكان النواب تعلن عن زيارة وشيكة للعلمين الجديدة: مشروع قومى ضخم

جدة - نرمين السيد - قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع الطفرات التنموية التى لا تتوقف فى مختلف ربوع البلاد، من مشروعات قومية كبرى غير مسبوقة، وجهود استثنائية لا تتوقف، يشعر معها نواب الشعب بفخر واعتزاز منقطع النظير.





وأعلن رئيس اللجنة الإسكان، أن أعضاء اللجنة سيكونوا على موعد وشيك لزيارة ميدانية موسعة، لمدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، وواحدة من أضخم المشروعات القومية التنموية، التى يحتشد على أرضها مجموعة من المشروعات السياحية العالمية.

وأشار حمودة، إلى أن نقاشات مستفيضة للنواب حول موازنة وزارة الإسكان للعام المالى الجديد، استحوذت على اهتمام أعضاء اللجنة، سيتم بعدها إطلاق الزيارة البرلمانية الموسعة إلى مدينة العلمين.

وصرح حمودة، بأن مدينة العلمين تكتسب أهمية خاصة، لكونها ضمن المساعى الحثيثة لإقامة مدن جديدة تستوعب الطاقات البشرية، وتجتذب الاستثمارات الأجنبية، بما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم رؤية البلاد للتنمية.

ويوضح رئيس إسكان النواب، إن الخطوات التى ترصدها اللجنة على الأرض، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العلمين الجديدة، ستكون أحد النماذج الحضارية، والمقاصدً السياحية والثقافية العالمية، بما تشهده من تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، كفيلة بأن تساهم المدينة فى تغيير خريطة منطقة الساحل الشمالى.

ويثق رئيس لجنة إسكان النواب، فى أن المستوى الحضارى والإنشائى الذى وصلت إليه مدينة العلمين الجديدة، لم يكن ليحدث لولا توجيهات لا تتوقف من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب الاهتمام الأكبر بتغيير وجه البلاد إلى الأفضل والأرقى.

وأكدت لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إن المشروع القومى فى العلمين، يقف وراءه مراحل من التخطيط والتفكير والسعى الدؤوب لاستئناف الأعمال وخروجها على أكمل وجه، من وزير الإسكان عاصم الجزار، ونائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة عبدالمطلب عمارة، أصحاب الخبرات العلمية والعملية المرموقة.

كما ترى اللجنة إن وتيرة الإنجازات التى تدعو للفخر على أرض العلمين، تأتى نتيجة للجهود الجبارة للمسؤولين عن المدينة، من أصحاب الرؤى الطموحة، على رأسهم المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين.

واختتم حمودة أن المدينة التى تبلغ مساحتها نحو 48 ألف، فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلى، وتتفرد بمجموعة من المشروعات المبتكرة، ستكون أحد المشروعات القومية العملاقة التى ستساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتحقيق جودة الحياة.