إسكان النواب تعلن عن زيارة وشيكة للعلمين الجديدة: مشروع قومى ضخم

وأعلن رئيس اللجنة الإسكان، أن أعضاء اللجنة سيكونوا على موعد وشيك لزيارة ميدانية موسعة، لمدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، وواحدة من أضخم المشروعات القومية التنموية، التى يحتشد على أرضها مجموعة من المشروعات السياحية العالمية.
وأشار حمودة، إلى أن نقاشات مستفيضة للنواب حول موازنة وزارة الإسكان للعام المالى الجديد، استحوذت على اهتمام أعضاء اللجنة، سيتم بعدها إطلاق الزيارة البرلمانية الموسعة إلى مدينة العلمين.
وصرح حمودة، بأن مدينة العلمين تكتسب أهمية خاصة، لكونها ضمن المساعى الحثيثة لإقامة مدن جديدة تستوعب الطاقات البشرية، وتجتذب الاستثمارات الأجنبية، بما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم رؤية البلاد للتنمية.
ويوضح رئيس إسكان النواب، إن الخطوات التى ترصدها اللجنة على الأرض، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العلمين الجديدة، ستكون أحد النماذج الحضارية، والمقاصدً السياحية والثقافية العالمية، بما تشهده من تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، كفيلة بأن تساهم المدينة فى تغيير خريطة منطقة الساحل الشمالى.
ويثق رئيس لجنة إسكان النواب، فى أن المستوى الحضارى والإنشائى الذى وصلت إليه مدينة العلمين الجديدة، لم يكن ليحدث لولا توجيهات لا تتوقف من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب الاهتمام الأكبر بتغيير وجه البلاد إلى الأفضل والأرقى.
وأكدت لجنة الإسكان فى مجلس النواب، إن المشروع القومى فى العلمين، يقف وراءه مراحل من التخطيط والتفكير والسعى الدؤوب لاستئناف الأعمال وخروجها على أكمل وجه، من وزير الإسكان عاصم الجزار، ونائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة عبدالمطلب عمارة، أصحاب الخبرات العلمية والعملية المرموقة.
كما ترى اللجنة إن وتيرة الإنجازات التى تدعو للفخر على أرض العلمين، تأتى نتيجة للجهود الجبارة للمسؤولين عن المدينة، من أصحاب الرؤى الطموحة، على رأسهم المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين.
واختتم حمودة أن المدينة التى تبلغ مساحتها نحو 48 ألف، فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلى، وتتفرد بمجموعة من المشروعات المبتكرة، ستكون أحد المشروعات القومية العملاقة التى ستساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتحقيق جودة الحياة.
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