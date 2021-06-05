بمشاركة غادة والى.. مقر الأمم المتحدة بفيينا يطلق مشروعا لاستضافة النحل

جدة - نرمين السيد - أطلق مكتب الأمم المتحدة فى فيينا، مشروعا لاستضافة مجموعة من خلايا النحل بمقر المنظمة، لا سيما وأن النحل له دورًا رئيسيًا فى تلقيح المحاصيل الغذائية، ودعم الزراعة المستدامة، والحفاظ على التنوع البيولوجى.





وقامت غادة والى المدير العام لمكتب الأمم المتحدة فى فيينا، بإطلاق المشروع وزيارة خلايا النحل الجديدة، وأكدت أن المقر الأممى فى فيينا يولى أهمية كبيرة لموضوعات البيئة ويحرص على أخذ المبادرة فى هذا المجال، وأن المقر يفتخر بأن يصبح موطنًا للنحل وأن يسهم فى حماية هذه الكائنات الهامة.

ويتم تنفيذ المشروع، والملقب "Bee Blue"، بالتعاون مع إدارة البيئة بمدينة فيينا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى بعثتى أيرلندا وسلوفينيا لدى الأمم المتحدة فى فيينا.

وبدأ المشروع بوضع خليتى نحل، بالإضافة إلى ما يعرف بـ"فندق للنحل" داخل مقر المنظمة، بما يسمح باستضافة 50 ألف نحلة، ويروج لأهمية حماية النظام البيئى والكائنات التى تحافظ عليه حول العالم.

يأتى المشروع فى إطار "عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام البيئى" 2021 إلى 2030، والذى يهدف إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف تدهور النظام البيئى ودعم استعادته، من أجل حماية مصالح البشر والطبيعة معًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن النحل، يعد ضمن أهم الكائنات الملقحة للمحاصيل الغذائية حيث يساعد النباتات على التكاثر، ويعتمد حوالى 75% من المحاصيل الغذائية على التلقيح، وهو ما يبرز أهمية الملقحات فى تحقيق الأمن الغذائى، إلا أن النحل يظل مهددًا بسبب ممارسات بشرية مثل استخدام المبيدات الحشرية، وسوء استغلال الأراضى.