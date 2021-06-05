وفاة كاهن كنيسة الملاك بالخلفاوى

جدة - نرمين السيد - وأكدت الكنيسة أن صلاة الجناز، سوف تقتصر على أسرة الأب المنتقل والآباء الكهنة فقط. يذكر أن القس كاراس فؤاد جورجى، كاهن كنيسة العذراء والملاك ميخائيل بالخلفاوى بمنطقة شبرا الشمالية، ولد فى 10 يناير 1967 ورسم كاهنًا فى 17 مارس 2016، بيد قداسة البابا تواضروس الثانى.

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