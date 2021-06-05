/634697/محافظ-الجيزة-يتفقد-لجان-الإعدادية-ويوجه-بتوفير-الرعاية-الطبية-اللازمة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و هند عبد الحليم نائبه المحافظ و مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة لجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد سيد ابراهيم " الجيزة الاعدادية سابقاً " والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية والتى تضم 638 طالبا ومقسمة إلى 38 لجنة للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفر المناخ المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات على أكمل وجه.

محافظ الجيزة يوجه بتوفير الرعاية الطبية

وحرص المحافظ أحمد راشد، على الإطمئنان من الطلاب عن مستوى الإمتحان حيث أدى الطلاب الامتحان في اللغة العربية والخط العربي مشدداً على المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان ليتمكن ابنائنا الطلاب من أداء الامتحان في جو مناسب.

محافظ الجيزة يوجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة

ووجه محافظ الجيزة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطلاب وتوفير زائرة صحية وتفقد حجره العزل ثم توجه إلى لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز والتى تتكون 300 طالب ومقسمة إلى 15 لجنة والتابعة لإدارة بولاق الدكرور واطمأن من الطلاب عند الامتحان وكان فى مستوى الطالب المتوسط.

وأكد مجدى الجيار، وكيل وزارة التعليم بالجيزة، بأن اجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 163056 طالبا وطالبة مقسم على 656لجنة بجميع مدارس الجيزة مشيرا إلى ان غرفة العمليات بالمديرية تعمل علي مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أى مشكلة تعوق الامتحانات والعمل علي حلها فوراُ .

والتواصل الدائم مع غرف العمليات فرعية بالادارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فوراً وقوعها لابلاغ غرف عمليات الوزارة والمحافظة .

وشدد "الجيار" بتقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة للحفاظ على المسافات الامنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة والالتزام بارتداء الكمامة للجميع.

وأكد على إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا.

رافقه فى الزيارة كلا من الدكتور محمد منصور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، والمهندس عبد الناصر سعد الله، رئيس هيئة الابنية التعليمية بالجيزة، ورئيس حي جنوب، ورئيس حى بولاق الدكرور وعصام صلاح، مدير المكتب، وناصر شعبان، مدير عام إدارة جنوب الجيزة، والدكتور أيمن عبد، الواحد مدير عام بولاق الدكرور التعليمية.