إبراهيم عبدالله مهاجما ساسي:«الزمالك اللي عملك.. وبتاخد فلوس أكتر من ناديك القديم»

/634698/إبراهيم-عبدالله-مهاجما-ساسيالزمالك-اللي-عملك-وبتاخد-فلوس-أكتر-من-ناديك-القديم

انتقد إبراهيم عبدالله عبر الحساب الرسمي على الفيس بوك اللاعب فرجاني ساسي وموقفه تجاه التجديد للنادي الأبيض ، وذلك بعد أن تأكد بشكل شبه رسمي رحيل اللاعب لصفوف نادي الريان القطري.

وقال إبراهيم عبد الله عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "من الآخر اللي بيحب الزمالك ويفتخر بشرف ارتداء التيشيرت الملكي لازم يقنع وكيله بهذا الحب والشرف" في إشارة لضرورة دعم التونسي لوكيلة بضرورة البقاء داخل ميت عقبة.

وتابع عبدالله : "أما الوكيل هو اللي يكون في المقدمة ويتحدث بلسانك، ويقول إن شرط التجديد أن اللاعب ياخد 2 مليون و400 ألف يورو صافي الضرائب يبقي كتر خيرك يا نجم وربنا يوفقك".

ابراهيم عبدالله يهاجم فرجاني ساسي

واختتم عبدالله: "اللي بنا نجوميتك هو الزمالك وأنت كنت بتاخد في ناديك الأصلي أقل من 75 ألف دولار في السنة".

يذكر أن عمر ربيع ياسين الإعلامي الرياضي بقناة النهار كشف عن رحيل فرجاني ساسي بشكل رسمي عن صفوف الفريق الأبيض ، والتوقيع على عقود إنضمام للدوري القطري في تركيا بداية من الموسم المقبل مع القلعة البيضاء .

فرجاني ساسي يرحل عن الزمالك

وكتب عمر ياسين عبر صفحته الرسمية على تويتر: " رسميا و علي مسؤوليتي الشخصية انتهي مشوار فرجاني ساسي مع نادي الزمالك و اللاعب وقع علي عقود انتقاله للدوري القطري و تم توقيع العقود في تركيا".

وتابع ياسين: " الاعلان الرسمي من جانب النادي و اللاعب بعد التوقف الدولي مباشرة".

يذكر أن أخر هدف سجله محمد صلاح للزمالك كان أمام الأهلي في إطار منافسات القمة 122 بين القطبين في المواجهة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرون من الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

ودخل الزمالك مباراة الأهلي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما