/634699/إيناس-عبد-الحليم-محمد-رمضان-أضر-بالاقتصاد-المصرى-ويجب-محاسبته

استنكرت النائبة إيناس عبد الحليم ، عضو مجلس النواب، الفيديو الخاص بالفنان محمد رمضان، والتي تم نشره على صفحته الرسمية عبر الساعات الماضية، والذي يؤكد على أن البنك الذي يتعامل معه حجز على أمواله، دون أن يكشف عن سبب الحجز، ولكن ما حدث هو حكم قضائي بسبب الطيار المتوفى أبواليسر ولا دخل للدولة فيه.

إيناس عبدالحليم: الفنان محمد رمضان يُصدر للمواطنين ان الحكومة تقوم بحجز أموالهم

واكدت عضو مجلس النواب، إيناس عبد الحليم، أن الفنان محمد رمضان لديه إصرار كامل أن يصدر للمواطنين أن الحكومة تقوم بحجز أموالهم خلال الفترة المقبلة، مما يضعف ثقة المواطن في إيداع أمواله في البنوك المصرية، لافتة إلى أن هذا الفعل الاجرامي سيؤثر على الاقتصاد المصري وحركة البورصة المصرية فضلا عن تأثيره السلبي على تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة ونجحت بها خلال السنوات الماضية.

إيناس عبدالحليم تطالب بمحاسبة محمد رمضان

وأوضحت عضو مجلس النواب، انه لابد ان يدرك الجميع ان الفنان شخص مسؤول، كل كلمة لا بد أن تكون محسوبة اولا قبل أن ينطق بها، مطالبة بمحاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وذلك وفق مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات,

واضافت البرلمانية ان مهما كانت الجريمة المتهمة بها أي واحدة منهن إلا أن إدعاءات الأخير أكثر خطورة على الدولة فهي إساءة للاقتصاد والدولة المصرية باكملها.

كان الفنان محمد رمضان، أعلن عن تحفظ أمواله في البنوك، حيث قال في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على «إنستجرام»: «صباح الخير.. صحيت النهاردة على اتصال من البنك، بيقولي الدولة تحفظت على فلوسي في البنوك، وأنا وكل ما أملك ملك بلدي، وللعلم معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستورة»