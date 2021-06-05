/634701/وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسين-يلتقى-وزير-الرى-والموارد-المائية

اجتمع صباح اليوم السبت، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين مع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، وذلك بمقر الوزارة بكورنيش النيل، وضم الوفد مايقرب من 60 عضوا من التنسيقية، ونواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وزير الرى يستعرض اشكاليات تحديات المياه

تحدث الدكتور عبد العاطى، حول ملف المياه، وهو المحور الرئيسى فى اللقاء، وذلك فى اطار التحديات التى تواجه ملف الامن المائي، خاصة فى ظل تطورات ملف سد النهضة، مشيرا إلى اشكاليات تحديات المياه وخاصة فى ظل السيناريوهات المتعددة، ثم يأتى تحديا آخر وهو الزيادة السكانية فى ظل محدودية الموارد المائية، ثم يأتى تحديا إخر رئيسيا وهو التغيرات المناخية، التى تنعكس سلبا وايجابيا على الامن المائى.

وزير الري يؤكد على أن الدولة تضع سيناريوهات لمواجهة التحديات المائية

وأكد وزير الرى والموارد المائية خلال لقاءه وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الدولة تضع سيناريوهات متعددة لمواجهة التحديات المائية، وتضع فى حسبانها تصورات بخطة العمل المقبلة، وجاهزة للتعامل الفني مع أي مشاكل طارئة، مشيرا إلى أن مصر قامت باستراتيجية " 4 تاء"، وهى تضم 4 محاور رئيسية " تحسين نوعية المياه، و تعظيم كفاءة استخدام المياه، وتنمية الموارد المائية، و تهيئة البيئة الملائمة والتوعية بتحديات الملف المائى".

وشمل اللقاء اقتراح بمشاركة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فى أسبوع القاهرة للمياه، وذلك لصناعة نوع من الشراكة الحقيقية بين الوزارة والتنسيقية، بالاضافة للاستفادة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية لزيادة نسبة التواصل مع العمق الافريقى.

من جانبه وقف وفد التنسيقية على سبًل مواجهة التحديات المائية والسيناريوهات المختلفة، خاصة ملف سد النهضة، والذى يعتبر أحد أبرز أسئلة الشارع المصرى، وحيث تضمنت الاجابات وسائل التعامل المختلفة سواء الفنية والدبلوماسية، وكيفية تخطى تلك العقبة الطارئة على ملف الامن القومى المائى.

يأتى ذلك فى اطار سلسلة لقاءات مستمرة بين أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين مع الوزراء والمسئولين ومؤسسات الدولة، بهدف الحفاظ على بيئة عمل مشتركة قائمة على رفع درجات الوعى المتبادل، والوقوف على مختلف القضايا الوطنية المصرية.