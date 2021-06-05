/634702/تعرف-على-أفضل-مدرب-بالدوري-الإنجليزي-هذا-الموسم

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن فوز بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشيستر سيتي بجائزة أفضل مدربين البريميرليج وذلك بعد منافسة قوية مع رودجرز.

وفاز جوارديولا بلقب أفضل مدربين النادي الإنجليزي بعد منافسة شرسة مع سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، ودافيد مويز المدير الفني لـ وست هام، ومارسيلو بيلسا مُعلمه من ليدز يونايتد، وأخيرًا براندن رودجرز من ليستر سيتي.

بيب جوراديولا يفوز بجائزة أفضل المدربين

يأتي فوز جوارديولا مع السيتي باللقب في ظل قيادته السيتي للفوز للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة متفوقا على اليونايتد وصيف البريميرليج بـ27 إنتصارا و 5 تعادلات و6 هزائم.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي بعد منافسة شرسة بين روبن دياز مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ومنتخب البرتغال، ومع محمد صلاح مهاجم ليفربول والبريميرليج.

جوارديولا يحصد لقب أفضل مدربين الدوري الإنجليزي

واعلنت الرابطة فوز دياز مدافع البرتغال ومانشيستر سيتي بجائزة أفضل لاعب عن موسم 2020/ 2021، في ظل مساهمته في حصول السيتي على الدوري الإنجليزي وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة أمام تشيلسي بهدفيين دون رد.

وتفوق مدافع السيتي على العديد من اللاعبين والذي أعلنت الرابطة ترشحهم وهم محمد صلاح لاعب ليفربول ، كيفن دي بروين لاعب مانشيستر سيتي ، برونو فرنانديز لاعب مانشيستر يونايتد، جاك جريليش، هاري كين مهاجم توتنهام، ماسون ماونت، وتوماس سوتشيك.

هدف محمد صلاح ضمن الأفضل في الدوري الإنجليزي

وجاءت القائمة كالأتي: هدف جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي في مانشستر سيتي ( 27 سبتمبر)

هدف مانويل لانزيني لاعب وست هام في توتنهام ( 18 أكتوبر)

محمد صلاح لاعب ليفربول في وست هام ( 31 يناير)

هدف أولا ألينا لاعب فولهام في وست بروميتش ( 1 نوفمبر)

هدف سباستيان هالير لاعب وست هام في كريستال بالاس ( 16 نوفمبر)

هدف لينجارد لاعب وست هام في وولفرهامبتون ( 5 أبريل)

هدف كافاني لاعب مانشستر يونايتد في فولهام ( 18 مايو)

هدف برونو فيرنانديز في إيفرتون ( 6 فبراير)

هدف لاميلا لاعب توتنهام في آرسنال ( 14 مارس)