/634703/خالد-أبوبكر-المنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-تجذب-الاستثمار-العالمى

أكد خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى المستقبل الواعد للاستثمار الحقيقى وستكون نقطة جذب لكل مستثمرى العالم ونقطة التقاء لحركة التجارة العالمية، لما تمتلكه المنطقة من إمكانات مادية وطاقات بشرية وبنية تحتية في مناطقها الصناعية، بالإضافة إلى سهولة الوصول من خلال موقعها للأسواق العالمية.

خالد أبو بكر: حجر الأساس بمجمع البتروكيماويات باستثمار بلغ 7.5 مليار دولار

وأضاف عضو الاتحاد الدولى للمحامين، خالد أبوبكر، فى تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعى، أن وضع حجر أساس مُجمّع البتروكيماويات باستثمارات تبلغ قيمته ٧.٥ مليار دولار، والذى يوفر ١٥ ألف فرصة عمل، يؤكد أن المنطقة الاقتصادية أصبحت متواجدة على خريطة الاستثمار العالمية، وهذا بفضل تهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على المعوقات وإيجاد تدفق حر للمعلومات اللازمة عن مشروعات المنطقة، بالإضافة إلى خلق بيئة استثمار مستقرة حتى شعر المستثمر بالأمان في توطين استثماراته.

خالد أبو بكر يوجه الشكر لرئيس المنطقة الاقتصادية

وقدم المحامي خالد أبوبكر، الشكر للمهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل فريق العمل على المجهود، الذى يقومون به من أجل النهوض بهذه المنطقة الحيوية.

هذا وكان رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، قد زار المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لتفقد عدد من المشاريع القائمة، والتى ترتكز على توطين الصناعات لخدمة المراكز الخدمية والتصدير إلى الخارج.