اتصالات الشيوخ: مبادرة صوت مصر في أفريقيا استكمال لاسعادة مكانتنا بالقارة السمراء

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أكد حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج «صوت مصر في أفريقيا» «Egypt’s Voice in Africa»، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل استعادة مكانتها في القارة السمراء.

مبادرة صورت مصر وإتصالات الشيوخ

وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أن هذه المبادرة تمثل أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وكذلك لدعم موقف مصر في القضايا المختلفة، مؤكدا أنه يأتي انطلاقا من تعظيم الاستفادة من القوى الناعمة لدعم الدولة المصرية.

وشدد حسانين توفيق، على ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنجاح هذه المبادرة، لما تمثله من أهمية كبيرة لمصر في القارة السمراء التي تمثل بعد أمن قومي وعمق استراتيجي لمصر.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، الجاليات المصرية المنتشرة في دول القارة الأفريقية إلى ضرورة التفاعل مع المبادرة وتعظيم الاستفادة منها لصالح الوطن.