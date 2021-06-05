/634704/اتصالات-الشيوخ-مبادرة-صوت-مصر-في-أفريقيا-استكمال-لاسعادة-مكانتنا-بالقارة-السمراء
أكد حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج «صوت مصر في أفريقيا» «Egypt’s Voice in Africa»، يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل استعادة مكانتها في القارة السمراء.
مبادرة صورت مصر وإتصالات الشيوخ
وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أن هذه المبادرة تمثل أهمية كبيرة لتوطيد العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وكذلك لدعم موقف مصر في القضايا المختلفة، مؤكدا أنه يأتي انطلاقا من تعظيم الاستفادة من القوى الناعمة لدعم الدولة المصرية.
وشدد حسانين توفيق، على ضرورة تكاتف الجميع من أجل إنجاح هذه المبادرة، لما تمثله من أهمية كبيرة لمصر في القارة السمراء التي تمثل بعد أمن قومي وعمق استراتيجي لمصر.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، الجاليات المصرية المنتشرة في دول القارة الأفريقية إلى ضرورة التفاعل مع المبادرة وتعظيم الاستفادة منها لصالح الوطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتصالات الشيوخ: مبادرة صوت مصر في أفريقيا استكمال لاسعادة مكانتنا بالقارة السمراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.