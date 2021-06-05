فيديو.. وزير الأوقاف يشرح اسم مصر: جعل الله الأمن لأهلها إلى يوم القيامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن "مصر" اسم عظيم شٌغل به اللغويون وقالوا إن كلمة مصر إذا نونت كانت مطلقة على أى مصر من الأمصار أو بلد من البلاد، فيقال "حدث ذلك فى مصر من الأمصار –أى فى بلد من البلدان أو إقليم من الإقاليم-".





وأضاف جمعة، فى لقاء خاص عبر موقع "يوتيوب"، أن كلمة مصر إذا عُرفت فتصبح علما على مصرنا العزيزة، ومنعت من الصرف، لا يشاركها فى هذا الاسم أى بلد آخر، ومن ذلك قول الله تعالى "وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ"، وقوله تعالى "ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ"، فجعل الأمن لمصر وأهلها إلى يوم القيامة. وتابع: "أدعو الله أن يجعل مصرنا المُعرفة المحفوظة المعنية المذكورة فى القرآن الكريم، أمن وآمان سخاء رخاء وفى سعة ورخاء إلى يوم الدين".

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