عبدالغفار من جامعة قناة السويس: نستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية

جدة - نرمين السيد - زار خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم السبت، مقر جامعة قناة السويس الأهلية بمدينة الإسماعيلية الجديدة بشرق القناة، يرافقه الدكتور أحمد زكى القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، وأنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، وذلك فى إطار متابعة الوزير لانتظام سير الأعمال الإنشائية فى الجامعات الأهلية الجديدة.





واطلع الوزير، وفقا لبيان صحفى، على معدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مبانى الجامعة، مشيدًا بالالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها.

وأشار عبدالغفار، إلى أن خطة الوزارة تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وتشمل هذه الجامعات أسيوط الأهلية، بنى سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، المنصورة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادى الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، وذلك بخلاف بدء الدراسة فى 3 جامعات أهلية فعليًّا، وهى الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، بجانب جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعى القادم.

جدير بالذكر أن جامعة قناة السويس الأهلية تقع على مساحة 29.01 فدان (121.838 مترًا مربعًا) وتضم عدة مباني، منها مبنى إدارة الجامعة، 6 مبانى أكاديمية، مبنى الورش، مبنى ريادة الأعمال والابتكار، مبنى المعامل، بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية، وتضم مبانى الكليات مدرجات، وفصول تدريب، ومعامل وورش تدريب، ومكاتب إدارية.

وتقدم الجامعة عدة برامج دراسية مميزة، منها: العلاج الطبيعي، التمريض، الطب البشرى، تكنولوجيا المختبرات الطبية، إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، هندسة البناء، هندسة نظم الاتصالات، الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة، هندسة المواد والتصنيع، هندسة تصميم وبناء السفن، التصميم الهندسى الابتكارى.