وزيرى السياحة والآثار و البيئة يطلقان حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر

د. خالد العنانى : مبادرات حماية البيئة تساهم فى تحقيق التوازن بين الاستفادة من المواقع السياحية ذات الطابع البيئي وحمايتها للحفاظ على استدامة التنوع البيولوجي والنشاط السياحي

د.ياسمين فؤاد : حملة حماية البيئة البحرية الأولى من نوعها فى الشرق الاوسط و شمال افريقيا

فى اطار احتفالات مصر باليوم العالمى للبيئة ٢٠٢١ و استكمالا لحملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية اعلنا اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الآثار و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة بحضور السيدة راندا ابو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى و ممثلى وزارة الطيران المدنى و العاملين بالأنشطة السياحية البيئية و الجهات المشاركة بالحملة علاوة على قيادات الوزارتين المعنيين .

و أعرب الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار في كلمته، عن سعادته بمشاركة وزارة البيئة في إطلاق حملة "حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر"، التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي جزء من حملة ECO EGYPT للسياحة البيئية، التي تمثل أحد أوجه التعاون الكثيرة بين الوزارتين والتي سبق أن شاركت الوزارة في إطلاقها من مدينة شرم الشيخ في العام الماضي.

كما ثمن وزير السياحة والآثار من جهود وزارة البيئة في مثل هذه المبادرات وغيرها، التي تساهم فى تحقيق التوازن بين الاستفادة من المواقع السياحية ذات الطابع البيئي وحمايتها للحفاظ على استدامة التنوع البيولوجي، والحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي، وتنظيم الأنشطة البرية والبحرية، وهو الأمر الذى يحقق واحد من الأهداف الرئيسية لوزارة السياحة والآثار التي تشملها إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن رفع الوعي بكافة الأوجه التي تتصل بالسياحة لهو أيضاً من الأهداف الإستراتيجية لوزارة السياحة والآثار لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتم من خلال إعداد وتنظيم برامج ومبادرات مثل تلك التي سيتم إطلاقها اليوم لإلقاء الضوء على أفضل الممارسات التي تتيح للجميع الاستمتاع بمقومات مصر الفريدة لكن بطريقة مسؤولة للحفاظ على الكنوز التي حبى الله مصر بها، والتي حصدت مصر بفضلها بالعديد من الجوائز العالمية كوجهة هامة للغوص، لضمان استدامة النشاط السياحى وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ان احتفالات هذا العام بيوم البيئة العالمى غير تقليدية فى ظل الأوضاع العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتى تلزمنا بالتصالح مع الطبيعة التى بدونها لن تكون هناك حياة على كوكب الأرض و من هنا جاء إطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار كجرس انذار من أجل بناء مستقبل مختلف لنا وللأجيال القادمة.

وأضافت فؤاد ان حملة حماية البيئة البحرية فى البحر الأحمر تعد الأولى من نوعها فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا و كجزء من حملة ايكو ايجيبت التى تستكمل خلال الفترة القادمة عملها فى رفع الوعى بأهمية حماية البيئة البحرية لينعم الجميع بيئة امنه و نظيفة.

كما اشارت فؤاد ان حملة حماية البيئة البحرية تستهدف الحفاظ على التنوع البيولوجى للبحر الاحمر كحق للأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وهو ما يساهم فى الحفاظ على التراث الطبيعى والتنمية المجتمعية في مصر على الصعيدين الاقتصادي والثقافي ويضمن استمرارية السياحة الساحلية المسئولة في مصر.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية الحفاظ على التوازن البيئى ، وتخفيف ضغوط الأنشطة البشرية ونشر الممارسات الصديقة للبيئة بالقطاع السياحى وذلك بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى مع تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية .

وقالت وزيرة البيئة ان الحملة تتضمن اطلاق سلسلة من مقاطع الفيديو والملصقات التوعوية التي تعرض الآثار الضارة للانشطة البشرية على البيئة البحرية على ان يتم عرضها بالمطارات و المنافذ السياحية و الفنادق ووسائل الإعلام ومراكز الغوص علاوة على لوحات إعلانية عامة لعرض الممارسات السياحية الفردية وتأثيراتها الضارة على الأنواع البحرية مع طرح اساليب بسيطة للمساهمة كأفراد في حماية النظم البيئية واستعادتها وذلك بالتعاون بين مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية ممثلا عن وزارة البيئة و وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى علاوة على جمعية الفنادق المصرية و غرفة الغوص و الرياضات المائية.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للدكتور خالد العنانى وزير السياحة و الآثار على دعمه المستمر للعمل البيئى ودمج اهدافه فى الأنشطة السياحية وحث القطاع السياحى على حماية البيئة، كما تقدمت بالشكر للعاملين بالوزارة على جهودهم للحفاظ على البيئة.

وقالت الدكتورة راندا ابو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى انه سيتم اطلاق اليوم عدد ٦ رسائل لحماية الحياة البحرية بالبحر الاحمر داعية جميع المؤسسات الى تكرار هذه الرسائل كسفراء للعمل البيئى مشيرة إلى ان برنامج امم المتحدة الانمائى يعمل مع وزارة البيئة منذ ما يقارب 25 عاما للحفاظ على البيئة فى مصر و يدعم 13محمية من اصل 30 محمية بالتعاون مع شركاء العمل البيئى من اجل ووضع مصر على خريطة السياحة البيئية وذلك بالتزامن مع دعم المجتمعات المحلية للحفاظ على الطبيعة مما يجعل البرنامج الانمائى فريد من نوعة فى التنفيذ كما يمتد العمل بالبرنامج الانمائى على قضايا التكيف مع التغيرات المناخية كقضية عالمية تؤثر على التنوع البيولوحى

كما تقدمت الدكتورة راندا بالشكر لوزيرة البيئة و وزير السياحة و الاثار على جهودهم فى دعم السياحة و العمل البيئى وجميع جهود الحفاظ على البيئة لجعل كوكب الأرض مكانا اكثر صحة و سعادة للجميع .