مع بدء امتحانات نهاية العام.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اللجان ويوزع الكحول والكمانات على الطلاب .. صور

وقام المحرصاوي بجولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل شملت لجان الامتحانات بكليات الجامعة بقطاع الدراسة والذى يضم كليات "اللغة العربية - أصول الدين - الشريعة والقانون".

وخلال الجولة الصباحية وقف رئيس الجامعة على ماقامت به كليات الدراسة من عمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع اللجان، حرصا على سلامة الجميع فى ظل جائحة كورونا.

كما وقف رئيس الجامعة على آليات إدارة العملية الامتحانية داخل كل كلية، بما يتناسب وعدد الطلاب، والمواد الدراسية بكل كلية، وتأكد من أماكن توزيع لجان الامتحانات، وجاهزية الكنترولات وأعضائها على مدار اليوم، بجانب تواجد استاذ المادة التى يؤدى الطلاب الامتحان فيها.

كما قام بالمرور على لجان ذوى الاحتياجات الخاصة داخل مركز ابصار لرعاية المكفوفين بالجامعة. وقام رئيس الجامعة بتوزيع بعد الهدايا الرمزية على الطلاب، وسط سعادة من الجميع.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من الدكتور عبده إبراهيم عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين، والدكتور عبد الله محى عزب وكيل الكلية.

وقامت الكليات بتعليق منشورا تضمن تعليمات مهمة للطلاب أثناء امتحان الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2020 / 2021 م، منها : يمنع منعا باتا أن يدخل الطالب إلى اللجنة ومعه الكتب أو الملازم أو أية أوراق لها علاقة بمادة الامتحان، ومن يُضبط متلبسا بهذه الأوراق فإن هذا يعتبر شروعا فى الغش مما يعرضه للتحويل إلى مجلس تأديب، الالتزام بالإجراءات الاحترازية (الكمامة - الجوانتى الطبى - الأدوات الشخصية).

وحذرت الجامعة: ممنوع دخول الكلية أثناء الامتحانات بأية حقائب سفر، حيث إن الكلية غير مسئولة عن أى متعلقات شخصية يفقدها الطالب، ممنوع التدخين داخل قاعات اللجان أو فى حرم الكلية، ممنوع اصطحاب التليفون المحمول أثناء الامتحان، والطالب غير الملتزم بذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، الطالب الذى يضبط متلبسا بالغش أو الشروع فيه بأى وسيلة من الوسائل سوف يحول إلى مجلس تأديب ويحرم من استكمال بقية الامتحانات.

ولا يسمح لأى طالب بتأدية الامتحان بدون تحقيق الشخصية (كارنيه الكلية - بطاقة الرقم القومي)، الالتزام بالهدوء عند دخول اللجنة وعند الخروج وأثناء الامتحان داخل اللجان وعدم إثارة الفوضى، وفى حالة الإخلال بالنظام الواجب للامتحان سوف يطبق على الطالب العقوبات المنصوص عليها فى اللائحة، الالتزام بموعد الامتحانات حسب الجداول المعلنة، كما أنه غير مسموح للطالب بالخروج من اللجنة الامتحانية إلا بعد مرور نصف الوقت، ضرورة محافظة الطالب على مظهره الخارجى وعدم ارتداء الملابس الممزقة وقص الشعر بطريقة القزع ولبس الانسيالات والسلاسل، ويتم حرمان الطالب من دخول الامتحان فى حال ارتكاب أى من المخالفات السابقة.

وفى إطار الاستعداد للامتحانات قررت الجامعة تيسيرا على منسوبيها توفير لقاح كورونا، حتى يتم تطعيم أكبر قدر من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حيث طلبت الجامعة ضرورة طبع صورة إلكترونية من استمارة تسجيل تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المنشورة من قبل وزارة الصحة للراغبين من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والعاملين والطلاب داخل مقرات طبية مخصصة، سوف يتم الإعلان عن أماكنها تباعا.

والمطلوب هو طبع الاستمارة المنشورة وملىء البيانات، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومى وتقديمها للجهة التابع لها كل شخص بالجامعة "كلية أو إدارة أو قطاع) حتى يتسنى تحديد المقرات والبدء فى عمليات التطعيم".

ونبهت إدارة الجامعة على الكليات ضرورة استمرارية الالتزام بالنظافة ورش وتطهير وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد الجلسات الامتحانية، بجانب التزام جميع الكليات بتوفير لجنة عزل بها خلال فترة الامتحانات، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بكل دقة؛ لضمان السلامة والوقاية الصحية من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الجميع للكمامات.