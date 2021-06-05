/634706/شكاوي-من-صعوبة-التعبير-والنحو-في-عربي-الإعدادية-بالجيزة

شهدت أول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة صباح اليوم ، شكاوي من صعوبة امتحان اللغة العربية، حيث أكد الطلاب أن الأسئلة فوق مستوي الطلاب خاصة القراءة المتحررة والنصوص، بالإضافة لقطعة الاملاء التى تحتوى على همزات كثيرة .

وأشاروا إلى صعوبة التعبير الذى يناسب طلاب الثانوية العامة عن الإنجازات التى تحققت منذ 5 سنوات والمخاطر الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية تناول هذه المخاطر وكيف يمكن التغلب عليها وهذا يدخل ضمن الشأن السياسى الذى يحظى فى الاسئلة طبقا لمواصفات الامتحانات.

كما تضمن سؤال النحو عدد من الجزئيات التي اربكت الطلاب مثل الكشف علي المعجم التي جاءت من منهج الصف الثاني الإعدادي.

جولة المحافظ

وكان محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، وهند عبد الحليم نائبه المحافظ، ومجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قد تفقدوا لجنة مدرسة الشهيد العميد أحمد سيد ابراهيم " الجيزة الاعدادية سابقاً " والتابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية والتى تضم 638 طالبا ومقسمة إلى 38 لجنة للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفر المناخ المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات على أكمل وجه.

وحرص المحافظ على الإطمئنان من الطلاب عن مستوى الإمتحان حيث أدى الطلاب الامتحان في اللغة العربية والخط العربي مشدداً على المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان ليتمكن ابنائنا الطلاب من أداء الامتحان في جو مناسب.

المحافظ يوجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة

ووجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطلاب وتوفير زائرة صحية وتفقد حجره العزل ثم توجه إلى لجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز والتى تتكون 300 طالب ومقسمة إلى 15 لجنة والتابعة لإدارة بولاق الدكرور واطمأن من الطلاب عند الامتحان وكان فى مستوى الطالب المتوسط .

وأكد مجدي الجيار وكيل وزارة التعليم بالجيزة ، أن اجمالى عدد الطلاب على مستوى المحافظة 163056 طالبا وطالبة مقسم على 656لجنة بجميع مدارس الجيزة مشيرا إلى ان غرفة العمليات بالمديرية تعمل علي مدار اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أى مشكلة تعوق الامتحانات والعمل علي حلها فوراُ.

وأكد وكيل وزارة التعليم بالجيزة أنه تم تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة للحفاظ على المسافات الامنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة والالتزام بارتداء الكمامة للجميع