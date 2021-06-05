/634713/10-يوليو-انطلاق-امتحانات-الثانوية-العامة

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، أن ١١ يوليو هو ميعاد انطلاق امتحانات الثانوية العامة، هذا العام، كما أكد على أن الإجابات ستكون فى أوراق « بابل شيت».

وزير التربية والتعليم يؤكد على اهتمام الرئيس السيسي بكل ما يتعلق بالامتحانات

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بكل كبيرة وصغيرة بامتحانات الثانوية العامة، حرصًا منه على الطلاب.

كما أشار وزير التربية والتعليم أوضح أن الرئيس وجه باجراء امتحانات الثانوية العامة بمزيج من الامتحان الالكتروني والورقي هذا العام.

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

وقال وزير التعليم ، خلال المؤتمر الصحفي المذاع حاليا علي الهواء بالتليفزيون المصري للاعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة2021 ، أنه تقرر اتاحة النظامين الالكتروني والورقي لطلاب الثانوية العامة

وأكد أنه تقرر توزيع كراسة اسئلة علي الطلاب وورقة اجابة بابل شيت ، ولم يتم استخدام الانترنت باي حال من الاحوال ، ولكن هيتم استخدام الخادم الداخلي للمدرسة لفتح الامتحان علي التابلت ،مشيرا إلي أن الطالب له الاختيار في الاجابة علي التابلت اضافة لتسويد اجابته علي البابل شيت بحسب اختياره او الاجابة فقط علي البابل شيت.

الاجابات

وأضاف انه تم مراعاة الوقت بالنسبة للاجابة علي التابلت وورقة البابل شبت ، فضلا عن انه سيتم وضع اضافي لوقت الامتحان للاجابة علي التابلت والبابل شبت، لافتا الي الهدف منه تأمين الطلاب وجود نسختين علي التابلت ، وتابع ، " لو الاجابة مسجلة في المكانين يبقي حنيت نفسي ، بعض الطلاب ساعات يترددوا في الاجابة فان تغيير الراي علي البابل شيت هيكون صعب للغاية ، ولكن وجود اجابة بنفس السؤال علي التابلت لم يكن فيه مشكلة، وهذا تأمين اضافي، والتابلت يسجل حضور الطالب للامتحان".

ونصح الطلاب بالاجابة في التابلت وعلي ورقة البابل شيت، لافتا الي ان هذا تأمين للطالب ،لافتا الي ان البابل شيت هيساعد الوزارة في القضاء علي اي مشكلة تقنية او انقطاع الكهرباء.