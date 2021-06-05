الإسماعيلي يكشف لـ دوت الخليج موقف عبدالرحمن مجدي مع الفريق

/634705/الإسماعيلي-يكشف-لـ-تحيا-مصر-موقف-عبدالرحمن-مجدي-مع-الفريق

كشف نادي الإسماعيلي عن الحقيقة وراء إصابة عبدالرحمن مجدي مهاجم الفريق، بعد إنتشار معلومات تفيد بإصابة اللاعب بتليف في العضلة الأمامية وهو ما يعني غياب اللاعب لمدة 4 أسابيع.

ونفى علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج إصابة عبدالرحمن مجدي جناح الدروايش بتليف في العضلة الأمامية وغيابه لمدة شهرا عن صفوف الفريق. الإسماعيلي يوضح موقف عبدالرحمن مجدي وصرح د هشام مصطفي طبيب النادي الإسماعيلي بأن ماتردد عن أصابه عبد الرحمن مجدي لاعب منتخبنا الاوليمبي والإسماعيلي عن اصابته بتليف في العضله خبر غير صحيح ولايستند لأي دليل او تصريح رسمي. وأصيب عبد الرحمن مجدي أثناء مباراه الإسماعيلي والانتاج الحربي بالدور الأول بمزق في العضله الضامة ، وأستمر علاج اللاعب ولكن طول مده الاصابه يرجع الي استعجال اللاعب في العوده للملعب. الإسماعيلي ينفي إصابة عبدالرحمن مجدي حيث باشر الجهاز الطبي الحالي للفريق علاج اللاعب والتأهيل، وأخرتقرير طبي مبني علي الإشعة للاعب أثبت شفاء المزق وبنسبه مئه في المئه وبيتم تأهيل اللاعب للعوده للملعب بإذن الله، بطريقه تكفل عدم تكرار الإصابة. وناشد طبيب الفريق الاول للاسماعيلي كل وسائل الإعلام بتحري الدقه ومن مصادر النادي الرسميه قبل نشر اخبار عن الحاله الطبيه للاعبين. الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد خلال الفترة الحالية لمواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية، في مواجهة يسعى خلالها الدروايش للفوز واعودة من جديد لمنتصف الجدول. تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك في كأس مصر بينما يدخل الإسماعيلي المباراة أمام الزمالك بتشكيل مكون من : حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : مروان الصحراوى – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة. خط الوسط : محمد حسن ، محمد عادل - أحمد مدبولى – محمد صادق. خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف – شكرى نجيب. على مقاعد البدلاء الإسماعيلي : محمد مجدى – باهر المحمدى -كاستيلو – عمر الوحش – محمود دونجا – عماد حمدى – أحمد مصطفى – بابل – شيلونجو.

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