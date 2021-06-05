/634707/بجرح-نافذ-في-البطن-طالب-بكلية-علوم-يقتل-والده-ويصيب-أخوته
قام طالب بكلية العلوم بقتل والده وإصابة شقيقه وشقيقته، وذلك بقرية قرية كفر عاصم، التابعة لمركز طنطا، وتمكنت مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط المتهم.
هذا وتلقى مدير أمن الغربية اللواء هاني مدحت، إخطارًا من شرطة النجدة، يتضمن وصول جثمان “أحمد يوسف” 71 عامًا، كهربائي، يقيم بقرية كفر عصام، بمركز طنطا، مصاب بجرح نافذ في البطن، ووفاته فور وصوله.
التعدي على الوالد وعلى أشقائه
وتبين من التحريات قيام ابن المجني عليه، الطالب بكلية العلوم، بالتعدي على والده، بسكين المطبخ، وأيضًا على شقيقته الكبرى، وشقيقه، ما أسفر عن مصرع الأب وإصابة الآخرين بجروح قطعية، ونُقل المصابان إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج، وتم ضبط المتهم، والتحفظ على جثة المتوفى في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.
شهود العيان اكدوا أن المتهم طالب في كلية العلوم، ويتم معالجته من مرض نفسي منذ عام، وإن هناك خلافات أسرية بين أفراد الأسرة، وإن والدته منفصلة عن والده، وإن المتهم كثير التعدي على والده بالضرب.
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