/634708/الكاف-يهدد-الترجي-بعقوبات-صارمة-قبل-مواجهة-الأهلي-تفاصيل

كشفت تقارير تونسية عن تقديم "الكاف" تهديد للترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الحضور الجماهيري في مواجهات الفريق خلال الفترة الأخيرة أخرها مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وأكدت صحيفة "الشروق" التونسية إن الكاف أرسل خطابا رسميل لنادي الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الحضور الجماهيري في مواجهات الفريق وهو ما يخالف قواعد الاتحاد الإفريقي.

الكاف يهدد الترجي قبل مباراة الأهلي

وشدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في خطابه لنادي الترجي على ضرورة الإلتزام بالإرشادات المتعلقة بحضور الأنصار في المباريات، مهددًا بفرض عقوبات قوية على النادي التونسي من اللجنة التأديبية في حالة عدم الامتثال لذلك.

وشهدت مباراة الترجي وشباب بلوزداد الجزائري في ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية ملعب "حمادي العقربي" برادس، حضور أكثر من 1000 مشجع، وهو ما يُخالف لوائح الإتحاد الإفريقي.

الأهلي يتعادل وديا

يذكر أن الأهلي تعادل في أخر مواجهاته الودية أمام مصر للتأمين بهدفيين لكل فريق في المواجهة التي أقيمت على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.

في خط الهجوم: مروان محسن.

قائمة الأهلي لمواجهة نهضة بركان في السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا.