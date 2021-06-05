/634709/إحسان-شوقى-كل-إنجاز-هو-تاريخ-للغد-وصياغة-للمستقبل-في-عهد-الرئيس-السيسي

قالت النائبة إحسان شوقى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع منذ توليه مقاليد الأمور في البلاد علي َمدار ٧ سنوات نصب عينييه صحة المصريين، فسعى إلى ضرورة توفير الخدمات الصحية مع إعادة بناء أركان البنية التحتية للمنشآت الصحية، لضمان توفير خدمات علاجية بمقاييس عالمية دون تمييز لكل المصريين من خلال إطلاق المبادرات الصحية بما فيها تدشين منظومة التامين الصحي الشامل.

إحسان شوقى: المرأة المصرية كان لها نصيب كبير من مبادرات الرئيس

وأكدت عضو مجلس النواب، إحسان شوقي، لـ دوت الخليج، أن للمرأة المصرية كان لها نصيبًا كبيرًا من مبادرات الرئيس السيسي، مثل مبادرة صحة المرأة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي لـ ٢٨ مليون سيدة وعلاج ٣٠٠٠ سيدة من أورام الثدي وإعاده بناء تطوير ٢٤ مركز للأورام وتم تطوير بروتوكلات علاجية، وكذلك جائحة كورونا فكان للرئيس عبد الفتاح السيسي دور بارز فقام برصد ١٠٠مليار جنيه لدعم القطاع الصحي وتوفير كل سبل الوقاية والأمان من انتقال ومخاطر العدوى للشعب المصرى.

وأشارت عضو مجلس النواب، إحسان شوقى، إلى أن مصر تستمر في سعيها نحو غد ومستقبل مشرق بخطى ثابته فشاطىء النجاح والخير بات قريبا حيث أن كل انجاز هو تاريخ للغد وصياغه للمستقبل المنشود وخطره في بناء الجسر القوي، الذي يعبر به المصريون بأحلامهَم وآمالهم نحو المستقبل والهدف والاجتهاد لبنيه جديدة في ركائز الدولة بعد ان عبرت عمار التحدي بنجاح.