/634710/كهربا-يطير-إلى-لبنان-و-أفشة-يكثف-تأهيليه-في-الأهلي

توجه محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى لبنان، بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء .

وسافر كهربا إلى لبنان لقضاء إجازة، بعدما حصل فريقه على راحة قبل الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام فريق الترجي التونسي، المقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري في نصف نهائي بطولة إفريقيا.

كان «كهربا» قد تعرض لحادث سيارة أمس، أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

على جانب آخر يؤدي محمد مجدي «أفشة»، صانع ألعاب الفريق، برنامجا علاجيا مكثفا، لتجهيزه لمباراة الترجي التونسي، بعد الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الداخلي للكاحل خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي.

ويتضمن البرنامج العلاجي لأفشة التدريب على فترتين يوميًا، حيث يؤدي تدريبات علاج مائي، بالإضافة إلى جلسات بالليزر والموجات فوق الصوتية.

ومن المقرر أن يعود الأهلي لمواصلة تدريباته يوم الخميس المقبل، استعدادًا للترجى التونسي، حيث يطير الفريق إلى تونس يوم 15 من الشهر الجاري قبل أربعة أيام من لقاء الذهاب.