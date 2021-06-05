/634711/لاميلا-يتفوق-علي-صلاح-ويتوج-بهدف-الموسم-في-البريميرليج-فيديو

حقق النجم الأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبر الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف خلال هذا الموسم 2020 ، 2021، في مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز لاميلا بجائزة هدف الموسم في بريميرليج، بفضل هدفه على طريقة "رابونا" في شباك نادي أرسنال الإنجليزي.

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وتفوق هدف لاميلا على أهداف محمد صلاح، جيمس ماديسون، ومانويل لانزيني، وسباستيان هالار، وبرونو فيرنانديز، جيسي لينجارد، وإدينسون كافاني الذين كانوا يتنافسون على اللقب الفردي.

محمد صلاح يواصل النزيف

وكان الفرعون المصري محمد صلاح ينافس على جائزة هدف الموسم في الدوري الإنجليزي، بقميص فريق الريدز ليفربول، بفضل هدفه في شباك وست هام يونايتد.

تواجد صلاح في تشكيل الدوري الإنجليزي المثالي يأتي هذا بسبب تواجد صلاح في وصافة الهدافين في الدوري الإنجليزي، برصيد 22 هدف، حيث جاء في المركز الأول الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام، عن طريقه إحرازه 23 هدف.

مانشستر سيتي يتوج بالبريميرليج

حصد مانشستر سيتي بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021، حيث توج الفريق بالبطولة تحت قيادة الإ‘سباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، كما تأهل فريق مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام فريق تشيلسي، وخسر في النهاية، بنتيجة هدف نظيف.

جوارديولا يتفوق علي سولشاير

فاز جوارديولا بلقب أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع مانشستر سيتي، بعد منافسة شرسة مع سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، ودافيد مويز المدير الفني لـ وست هام، ومارسيلو بيلسا مُعلمه من ليدز يونايتد، وأخيرًا براندن رودجرز من ليستر سيتي.

يأتي فوز جوارديولا مع السيتي باللقب في ظل قيادته السيتي للفوز للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة متفوقا على اليونايتد وصيف البريميرليج بـ27 إنتصارا و 5 تعادلات و6 هزائم.

فاز مريانو دياز مدافع البرتغال ومانشيستر سيتي بجائزة أفضل لاعب عن موسم 2020/ 2021، في ظل مساهمته في حصول السيتي على الدوري الإنجليزي وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة أمام تشيلسي بهدفيين دون رد.