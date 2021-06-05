زيارة مرتقبة من إسكان النواب للعلمين الجديدة..وحمودة: مشروع قومي ضخم يعيد تشكيل الخارطة الاقتصادية للبلاد

/634712/زيارة-مرتقبة-من-إسكان-النواب-للعلمين-الجديدةوحمودة-مشروع-قومي-ضخم-يعيد-تشكيل-الخارطة-الاقتصادية-للبلاد

أعلن رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، النائب عماد سعد حمودة، أن أعضاء اللجنة سيكونوا على موعد وشيك لزيارة ميدانية موسعة، لمدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، وواحدة من أضخم المشروعات القومية التنموية، التي يحتشد على أرضها مجموعة من المشروعات السياحية العالمية.

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم السبت، مؤكدا علي أن الزيارة في ضوء ما تتابعه اللجنة للطفرات التنموية التي لاتتوقف في مختلف ربوع البلاد، من مشروعات قومية كبرى غير مسبوقة، وجهود استثنائية لاتتوقف، يشعر معها نواب الشعب بفخر واعتزاز منقطع النظير، مشيرا إلي أن نقاشات مستفيضة للنواب حول موازنة وزارة الإسكان للعام المالي الجديد، استحوذت على اهتمام أعضاء اللجنة، سيتم بعدها إطلاق الزيارة البرلمانية الموسعة إلى مدينة العلمين.

إسكان النواب وزيارة مدينة العلمين

وصرح حمودة، بأن مدينة العلمين تكتسب أهمية خاصة، لكونها ضمن المساعي الحثيثة لإقامة مدن جديدة تستوعب الطاقات البشرية، وتجتذب الاستثمارات الأجنبية، بما يمكن اعتباره إعادة لتشكيل الخارطة الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بما يخدم رؤية البلاد للتنمية.

ويوضح رئيس إسكان النواب، إن الخطوات التي ترصدها اللجنة على الأرض، تؤكد بما لايدع مجالا للشك أن العلمين الجديدة،ـ ستكون أحد النماذج الحضارية، والمقاصدً السياحية والثقافية العالمية، بما تشهده من تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، كفيلة بأن تساهم المدينة في تغيير خريطة منطقة الساحل الشمالى.

ويثق رئيس لجنة إسكان النواب، في أن المستوى الحضاري والإنشائي الذي وصلت إليه مدينة العلمين الجديدة، لم يكن ليحدث لولا توجيهات لاتتوقف من القيادة السياسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب الاهتمام الأكبر بتغيير وجه البلاد إلى الأفضل والأرقى.

وتؤكد لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن المشروع القومي في العلمين، يقف وراءه مراحل من التخطيط والتفكير والسعي الدؤوب لاستئناف الأعمال وخروجها على أكمل وجه، من وزير الإسكان عاصم الجزار، ونائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة عبدالمطلب عمارة، أصحاب الخبرات العلمية والعملية المرموقة.

كما ترى اللجنة إن وتيرة الإنجازات التي تدعو للفخر على أرض العلمين، تأتي نتيجة للجهود الجبارة للمسوؤلين عن المدينة، من أصحاب الرؤى الطموحة، على رأسهم المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين.

ويختتم حمودة بأن المدينة التي تبلغ مساحتها نحو 48 ألف، فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي، وتتفرد بمجموعة من المشروعات المبتكرة، ستكون أحد المشروعات القومية العملاقة التي ستساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل وتحقيق جودة الحياة.