وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى حول امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، أن منصة إدارة التعلم تم بناؤها لخدمة الشعبتين الأدبية والعلمية ومدارس اللغات، منوهًا إلى أن المحتوى بلغات "العربية – الإنجليزية – الفرنسية"، للمساعدة على فهم الدروس.
كما أوضح أن هناك منصة حصص مصر، وفيها أفضل الأساتذة والمراجعات، حيث جرت الاستعانة بكل من قاموا بعمل كتب خارجية، وتقدم المنصة خدمتها بشكل مجانى للطلاب قبل الامتحان.
وأوضح أن هناك طريقة أخرى للتعلم وهى قناة "مدرستنا 2"، والتى تركز على الثانوية العامة، وهناك رابط على يوتيوب يتضمن ما يعرض على القناة، إضافة إلى أن الوزارة تقدم بثا مباشرا، متابعا: "لا تلجئوا إلا لهذه المصادر لأنها تصب فى نوعية الامتحان الجديدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم ينصح الطلاب بالاستعانة بمنصة إدارة التعلم قبل دخول الامتحان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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