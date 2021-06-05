وزير التعليم ينصح الطلاب بالاستعانة بمنصة إدارة التعلم قبل دخول الامتحان

جدة - نرمين السيد - نصح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة بالاستعانة بمنصة إدارة التعلم قبل الدخول للامتحانات، داعيًا الطلاب إلى المذاكرة من أى مكان يوصل لهم المعلومة.





وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى حول امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، أن منصة إدارة التعلم تم بناؤها لخدمة الشعبتين الأدبية والعلمية ومدارس اللغات، منوهًا إلى أن المحتوى بلغات "العربية – الإنجليزية – الفرنسية"، للمساعدة على فهم الدروس.

كما أوضح أن هناك منصة حصص مصر، وفيها أفضل الأساتذة والمراجعات، حيث جرت الاستعانة بكل من قاموا بعمل كتب خارجية، وتقدم المنصة خدمتها بشكل مجانى للطلاب قبل الامتحان.

وأوضح أن هناك طريقة أخرى للتعلم وهى قناة "مدرستنا 2"، والتى تركز على الثانوية العامة، وهناك رابط على يوتيوب يتضمن ما يعرض على القناة، إضافة إلى أن الوزارة تقدم بثا مباشرا، متابعا: "لا تلجئوا إلا لهذه المصادر لأنها تصب فى نوعية الامتحان الجديدة".