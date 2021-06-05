صور.. محافظ القاهرة: نختار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية بشفافية

جدة - نرمين السيد - ترأس خالد عبد العال، محافظ القاهرة اللجنة الدائمة لاختيار شاغلى الوظائف القيادية، والمشكلة من نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والسكرتير العام للمحافظة، ورئيس الادارة المركزية للموارد البشرية، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، والمستشار القانونى ومستشار المحافظ للمعلومات.





وتم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين للوظائف القيادية التى تم الإعلان عنها بالصحف وعلى موقعى الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة، والبوابة الإلكترونية للحكومة المصرية، وذلك تمهيدا لاختيار الأنسب من بينهم لشغل الوظائف المعلن عنها. وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى دائما إلى اختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية الذين لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل مع تطبيق قواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.

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