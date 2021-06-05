وزير التعليم: الامتحان التجريبى للثانوية العامة 21 يونيو

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التجريبى المقرر للثانوية العامة فى يونيو الجارى هدفه معرفة أماكن اللجان وتحديث أجهزة التابلت وتفعيل كلمة السر واختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية، مؤكدًا أن التابلت لن يشغل الإنترنت وأى محاولة لتغير ذلك سيتم التعامل معها كأنها محاولة غش.





وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى حول امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، أن من أهداف الامتحان التجريبى أيضَا التعرف على نوعية الأسئلة والوقت لكل سؤال وسيتم إنزال البابل شيت أيضَا خلال الامتحان، مضيفًا: "الامتحان تجربة لحسن التحضير للامتحان النهائى". وأوضح أن موعد الامتحانات التجريبية ستبدأ 21 يونيو، بنفس ظروف لجان الامتحانات العادية، ويحضر الطالب مادة واحدة فقط فى اللجنة المدرسية لاختبار نوع الأسئلة واختبار الشبكات الداخلية، وباقى امتحانات المواد من المنزل.

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