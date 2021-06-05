جدة - نرمين السيد - وأمرت النيابة إخلاء سبيل صاحبهم بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، بعد أن وجهت له تهمة تربية حيوانات "قرود" دون تصريح من البيئة، ومخالفة القانون الذى يحظر صيد الحيوانات البرية المعرضة للانقراض.
كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن ترويج أحد الأشخاص لبيع عدد من الطيور والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض فى الإسكندرية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من تحديد الشخص المشار إليه، مقيم بمنطقة المنتزه.
وتبين من الفحص أن المذكور يتخذ من سطح العقار محل سكنه بدائرة القسم، مكاناً للاحتفاظ بتلك الحيوانات وتربيتها وتحصله عليها بطرق غير شرعية بقصد الاتجار فيها بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بحوزته على عدد 2 ببغاء زنجبارى و21 قرد "مونا"، يعدوا من الحيوانات والطيور البرية النادرة والمهددة بالانقراض والمحظور حيازتهم.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاول مواطن بيعها.. النيابة تقرر إيداع 20 قردا بحديقة حيوان الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.