حاول مواطن بيعها.. النيابة تقرر إيداع 20 قردا بحديقة حيوان الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأمرت النيابة إخلاء سبيل صاحبهم بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه، بعد أن وجهت له تهمة تربية حيوانات "قرود" دون تصريح من البيئة، ومخالفة القانون الذى يحظر صيد الحيوانات البرية المعرضة للانقراض.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن ترويج أحد الأشخاص لبيع عدد من الطيور والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض فى الإسكندرية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من تحديد الشخص المشار إليه، مقيم بمنطقة المنتزه.

وتبين من الفحص أن المذكور يتخذ من سطح العقار محل سكنه بدائرة القسم، مكاناً للاحتفاظ بتلك الحيوانات وتربيتها وتحصله عليها بطرق غير شرعية بقصد الاتجار فيها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعُثر بحوزته على عدد 2 ببغاء زنجبارى و21 قرد "مونا"، يعدوا من الحيوانات والطيور البرية النادرة والمهددة بالانقراض والمحظور حيازتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.