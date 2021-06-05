عاجل.. وزير التعليم يشرح طريقة أداء امتحان الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن جميع قرارات الثانوية العامة هى قرارات دولة، والدليل وقوف الرئيس عبدالفتاح السيسى، على كل التفاصيل، إضافة إلى اهتمام رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية.





وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى حول امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، أن امتحان الثانوية متاح إلكترونيا وسيتم إتاحة نسخة ورقية من الأسئلة لإزالة أى مخاوف بخصوص الكهرباء أو الشبكة، مضيفًا: "عشان ما نفكرش فى طريقة الأداء ونركز فى الأسئلة".

وأوضح أن هناك امتحانا تجريبيا فى يونيو الجارى قبل الامتحان النهائى فى يوليو، وسيتم توزيع كراسة أسئلة مطبوعة وبابل شيت لتسجيل الإجابات، والطالب النظامى سيكون معه التابلت بالمدرسة ولن يستخدم الإنترنت ولكن خادم المدرسة للوصول إلى الأسئلة الورقية، ويتم كتابة الاسم على البابل شيت ونقل المعلومات الموجودة على ورقة الأسئلة وفتح الامتحان على التابلت.

وتابع: "الطالب له الحرية فى قراءة الأسئلة من التابلت أو من ورقة الأسئلة، وبننصح الطالب لما يكون جاهز لحل سؤال يحط إجابته على البابل شيت ويسود الدائرة المناسبة للإجابة وقبل ترك السؤال يضع نفس الإجابة على التابلت، حتى يكون لدى الوزارة نسختين من الأسئلة لمواجهة أى مشكلة وهو تأمين للطلاب".

ولفت إلى أن هناك وقت محسوب وسيكون كاف للإجابة فى مكانين "البابل شيت والتابلت"، منوهًا إلى أن فتح التابلت يعنى تسجيل حضور الطالب.