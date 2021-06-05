وزير التعليم: 11 يوليو انطلاق امتحانات الثانوية العامة رسميا

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى حول امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، أنه سيتم الانتهاء من الامتحانات يوم 2 أغسطس، لافتًا إلى أن جدول الامتحان جيد جدًا.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هناك جداول لمدارس الدمج والمكفوفين وسيتم نشرها اليوم.