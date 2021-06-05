جدة - نرمين السيد - قرر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، لحيازتهما 70 طربة حشيش وكمية من الأقراص المخدرة.





وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد ممارسة عاطلان، لهما معلومات جنائية، نشاطا إجراميا فى الاتجار بالحشيش، وترويجه على عملائهما. تم إعداد كمين للمتهمين واستهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وألقى القبض عليهما بنطاق دائرة قسم شرطة الرمل ثان. وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على 70 طربة حشيش وكمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وعدد 2 هاتف محمول. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وبحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائهما. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حبس عاطلين حاولا ترويج 70 طربة حشيش بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.