شوقى: السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى والمذكرات الشخصية خلال الامتحان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن أسئلة امتحان الثانوية محسوب صعوبتها بدقة شديدة، لأنه تم مراجعتها عن طريق لجان من الخبراء قبل اعتمادها للامتحان النهائى.





وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى حول امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، أن هناك مراجعة لجودة ترجمة أسئلة امتحانات مدارس اللغات، مؤكدًا أن المنهج ليس كتاب المدرسة وما جاء فيه وإنما هو الدروس التى يجب فهمها، مشددًا على أن الأسئلة ليست تعجيزية وتقيس مخرجات التعلم. وأوضح أن جميع الأسئلة من نوعية الاختيار المتعدد، وتوازن بين مستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله، منوهًا إلى أنه سيتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى والمذكرات الشخصية ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى.

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