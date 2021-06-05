وزير التعليم: بدء الامتحان النهائى للثانوية العامة 10 يوليو 2021

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بمقر الوزارة، أن امتحانات الثانوية العامة النهائية سوف تبدأ 10 يوليو المقبل.

كما أكد الدكتور طارق شوقى، أن الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيكون مقرا للامتحان النهائى الثانوية العامة، موضحا أنه لن يكون هناك أى إنترنت داخل المدرسة أثناء أداء الامتحانات وأي شريحة لن تعمل داخل المدرسة والتابلت سيكون عليه الأسئلة وإجابة الطالب فقط وأى محاولة للغش سيتم التعامل معها وحروبات الغش تم غلقها، مشيراً إلى أن الامتحان التجريبى هدفه التعرف على نوعية الأسئلة وضبط التابلت، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت 3 امتحانات تجريبية.

وكشف الوزير أن الامتحان التجريبى ياتى يوم واحد فقط، يتعرف على اللجنة ويستكمل الامتحان من المنزل، حرصا على وقت الطلاب تحضيرا للامتحان النهائى، موضحا أن الامتحان التجريبى سوف يبدأ يوم 21 يونيو الجارى وتستمر حتى 28 من نفس الشهر. والامتحان متاح من 9 صباحا حتى 9 مساءا

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن أى سؤال تكون فيه شكاوى كثيرة سنقوم بتصحيح عينة عشوائية وإذا اكتشفنا صدق كلام الطلاب، سوف نصحح الخطأ لصالح الطلاب.

أضاف أن الوزارة سوف تسمح بدخول الكتاب المدرسى أو طباعته، مع السماح لكل طالب أن يكتب ملاحظاته، لكن لن نسمح بدخول ملخصات وكتب خارجية.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن أى شريحة إنترنت لن تعمل على التابلت داخل اللجان، لضمان العدالة بين الطلاب، ولن يستطيع أى طالب الدخول على وسائل التواصل الاجتماعى أو محركات البحث جوجل.

وقال إن الوازرة سوف تتعامل مع أى طالب يقوم بالتحايل واستخدام شريحة الإنترنت فى اللجنة، على أنها محاولة للغش الإلكتروني.