طارق شوقى: امتحانات الثانوية العامة ستكون لقياس الفهم والتصحيح إلكترونيا

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحاول مساعدة الطلاب على الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وطبيعة الامتحان التجريبى والامتحان النهائى.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، اليوم السبت، أن ما يميز الامتحانات هذا العام أن التقييم تم تطبيقه منذ 2018، موضحا أن الأساس فى التطوير هو محور التقييم الجديد، مشيرا إلى أن دفعة الثانوية العامة هى من تم تطبيق التقييم عليها وليس التابلت، وعايزين نعرف الطالب فهم ولا لا والامتحان كتاب مفتوح، والسؤال سيكون عن فهم الموضوع والدرس.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن التصحيح سيكون إلكتروني وامتحانات الثانوية العامة ستكون لقياس الفهم والتصحيح إلكتروني، موضحا أنه للتحضير لهذا النوع من الأسئلة تم إضافة مصادر تعلم جديدة لمساعدة الطلاب على فهم المطلوب، وتم إتاحة التابلت للوصول إلى المحتوى الرقمى.
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