نقابة الإعلاميين تهنئ الرئيس السيسي بمرور 7 سنوات على تولية حكم مصر

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة مرور 7 سنوات على تولية حكم مصر.

وقال نقيب الإعلاميين إنه خلال السبع سنوات التي تولى فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سدة الحكم تغير موقع مصر عن الخريطة العالمية، والإقليمية في كافة النواحي الاقتصادية والصحية، والتي ظهرت مؤخرًا في وضع مصر الإقليمي الفاعل في أكثر من مشهد، وهو القضية الفلسطينية باعتبارها أولوية مصرية في القضايا الإقليمية، وتحول مصر لمركز للغاز الطبيعي في المتوسط، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ومن المنتجات البترولية بحلول 2023، بجانب تحقيق الاستقرار في ليبيا وعودة مصر إلى قلب أفريقيا وترأسها للاتحاد الأفريقي عام 2019، ورئاسة العديد من اللجان الدولية والأفريقية خلال حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعلى المستوى الداخلي: «استطعت ياسيادة الرئيس أن تضع خطة للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والصحية وتحقيق التنمية ووضع استراتيجية مستدامة 2030، وقمت بتنفيذ مشروعات قومية لتعزيز فرص مصر الاقتصادية والاستثمارية وتنمية المناطق الحدودية والصعيد وإنشاء هيئة تنمية شبه جزيرة سيناء».

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته للرئيس السيسي في الاحتفال بمرور سبع سنوات على توليه حكم مصر أن تلك الإنجازات جاءت عقب سنة مريرة عانت مصر فيها في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تهدف لعرقلة الدور المصري وتفكيك المؤسسات المصرية، وإثارة الهلع بين أبناء الشعب المصري، التي استطاع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يتخطاها باستعادة الأمن والمكانة المصرية.