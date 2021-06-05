هيئة المساحة: الجمعة المقبل أول أيام شهر ذى القعدة من عام 1442 هجريا

أعلن المهندس طارق جودة رئيس الإدارة المركزية لشئون الخرائط بهيئة المساحة، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة سيكون يوم الجمعة القادم هو أول أيام شهر ذى القعدة من عام 1442 هجريا.

وأوضح جودة أنه طبقا لنتائج الحسابات الفلكية فإن هلال شهر ذو القعدة لعام 1442 هجريا سيولد فلكيا يوم الخميس 29 من شهر شوال لعام 1442 الموافق 10 يونيو فى تمام الساعة 12 والدقيقة 54 بتوقيت مصر ويغرب الهلال بعد غروب الشمس فى جميع المدن المصرية بمدد مكث ما بين 8 إلى 12 دقيقة وهى فترة مكث كافية لرؤية الهلال فى حالة وضوح الرؤية وتستطيع اللجان فى حالة خلو السماء من الأتربة والسحب من إثبات رؤية هلال الشهر، والاحتفال بأول شهر ذو القعدة من عام 1442، وفى حالة رؤية الهلال سيكون يوم الجمعة الموافق 11 يونيو هو أول أيام شهر ذو القعدة 1442 فلكيا.

ونظرا لأن الحساب الفلكى فى تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملا مساعدا للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صل الله عليه وسلم لرؤية هلال شهر رمضان "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" وتقوم اللجان المنتشرة فى المحافظات السبعة بإبلاغ نتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب للرؤية والتى تبنى عليها دار الافتاء المصرية نتيجة اعلان رؤية هلال أول شهر ذو القعدة.

وأضاف أن هناك جهود مشتركه بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية ومن ضمنها هلال شهر ذو القعدة من بينها الهيئة العامة للمساحة ودار الافتاء والمعهد القومى للبحوث الفلكية والأزهر والاوقاف.

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تشارك مع اللجان الشرعية لرؤية الأهلة لأول مرة فى عام 2021 تم إضافة موقع جديد بالفيوم يضاف إلى اللجان الستة بمناطق "توشكى وقنا والسلوم والخارجة والغردقة سوهاج "الخاصة باستطلاع رؤية شهر ذو القعدة باستخدام أحدث أجهزة الرصد ويتم إمداد اللجان بالمعلومات الخاصة بالهلال من خلال الحسابات الفلكية التى تقوم بها الهيئة وذلك حتى يمكن التيسير على اللجان من إتمام عملية رؤية الهلال والتى تأتى نتائجها دقيقة وصحيحة على مر الأعوام.

وتضم اللجان ممثلين عن دار الافتاء، والهيئة المصرية العامة للمساحة والمعهد القومى للبحوث الفلكية والجهات المعنية بالمحافظات التابعة.