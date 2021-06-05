التعليم: استمرار التشعيب لعلمى علوم ورياضة لدفعة الثانوية العامة سبتمبر المقبل

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التشعيب للدفعة التى تلتحق بالثانوية العامة فى سبتمبر المقبل لها الحق فى التشعيب إلى علمى علوم ورياضة.

وأكد الدكتور طارق شوقى، فى مؤتمر صحفى منعقد بالوزارة الآن، أن الطالب سيحصل على وقت كاف للإجابة على نسختين الامتحانات فى الثانوية العامة الورقية والإلكترونية، موضحا أن الإجابة عن نستختى الامتحان اختيارية وليس إجبارية والطالب يختار أى طريقة للإجابة سواء إلكترونى أو ورقى.

وتابع الوزير أنه سيتم تصحيح البابل شيت إلكترونيًا دون تدخل أى عنصر بشرى وهو ما يضمن العدالة، مؤكدا أن بناء أسئلة امتحانات الثانوية العامة يكون وراءه قرابة 12 متخصصًا، لافتا إلى أن الإجابة فى الثانوية العامة على البابل شيت، تحتاج إلى تركيز، لأن الشطب عملية صعبة، والتابلت مهم لتسجيل الحضور الإلكترونى للطالب.

أضاف الوزير أن الدخول على التابلت أيضًا يؤمن الطالب فى تسجيل الإجابات حتى لو أجاب على البابل شيت.

ورد وزير التربية والتعليم، على كلمة أسئلة تعجيزية أو خارج كتاب المدرسة، قائلًا: المنهج ليس كتاب المدرسة ولكن يجب هناك مخرجات يجب فهمها سواء من الكتاب أو من مصادر التعلم، موضحا أن الأسئلة تقيس فهم مخرجات التعلم المحددة ونسأل هل الطالب فاهم الموضوع.