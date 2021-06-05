/634716/وزير-التربية-والتعليم-لا-يوجد-أسئلة-تعجيزية-أو-من-خارج-المنهج

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى لمنظومة متكاملة في امتحانات الثانوية العامة تضمن للطالب العدالة والأمان.

وزير التربية والتعليم يستعرض تفاصيل الامتحان

وقال وزير التربية والتعليم، خلال المؤتمر الصحفي، الذى أذيع بالتليفزيون المصري للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة2021، إن امتحانات الثانوية العامة لن يكون بها أسئلة تعجيزية أو من خارج المنهج.

وزير التربية والتعليم يستعرض تفاصيل امتحان الثانوية العامة

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المنهج ليس ما جاء بالكتاب المدرسي ولابد من حفظه، ولكن المنهج هو مخرج التعلم ونواتجه من خلال فهمه من الكتاب المدرسي أو مصادر التعلم الإلكترونية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، أن إجابات الأسئلة يجب أن تدل على فهم الموضوع بدرجات متعددة، لافتًا إلى أن هناك بنك أسئلة مُعد من قبل خريطة دقيقة يعدها عشرات الاساتذة وتراجع عشرات المرات.

وأشار وزير التربية والتعليم، طارق شوقى، إلى أنه سيتم السماح بدخول الكتاب المدرسي مع كتابة الطالب ملاحظاته على الكتاب، دون السماح بدخول أوراق أخرى.