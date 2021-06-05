دوت الخليج ينشر طريقة امتحانات الثانوية العامة وشكل الأسئلة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، وشكل أسئلة الامتحانات.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، أن الاختبارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، لن تتضمن أى أسئلة تعجيزية أو خارج كتاب المدرسة، مشيرًا إلى أن المنهج ليس كتاب المدرسة ولكن يجب هناك مخرجات يجب فهمها سواء من الكتاب أو من مصادر التعلم، موضحا أن الأسئلة تقيس فهم مخرجات التعلم المحددة.
شكل امتحانات الثانوية العامة
وأكد وزير التعليم، طارق شوقى، أن امتحانات الثانوية العامة، سوف يكون بنظام الاختيار من بين المتعدد لكل فروع المنهج بكل المواد، مشيرًا إلى أن الامتحانات سوف تقيس مخرجات التعلم بكل مادة.
نظام امتحانات الثانوية العامة بالنسبة للطلاب النظاميين
وأوضح وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، أن الطلاب النظاميين والمنازل سوف يقومون بالإجابة علي أوراق" البابل شيت" الكترونياً دون تدخل أى عنصر بشرى وهو ما يضمن العدالة، بشأن امتحانات الثانوية العامة”.
وأضاف وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، أن بناء أسئلة امتحانات الثانوية العامة، كان وراءه قرابة 12 متخصصًا بكل مادة، لافتا إلى أن الإجابة في الثانوية العامة على البابل شيت، تحتاج إلى تركيز، محذر من عملية قيام الطلاب بالشطب لأن الشطب عملية صعبة.
جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد وزير التربية والتعليم طارق شوقي منذ قليل حول خطط الوزارة لامتحانات التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2020/2021.
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