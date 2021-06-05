/634715/200 ألف-ريال-غرامة-وسنتين-سجن-بيان-عاجل-من-الشرطة-السعودية-بشأن-فيروس-كورونا

ضبط (18) شخصاً مخالف

و قال المتحدث الإعلامي العقيد خالد الغبان، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (18) شخصاً بالمنطقة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19).

وبين الغبان انه تم إتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية واس.

عقوبات رادعة للمخالفين

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.

والمحت الوكالة السعودية الي انه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.