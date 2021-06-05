/634717/وزير-الرياضة-يتابع-الإستعدادات-النهائية-لبطولة-العالم-للخماسي-الحديث

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم السبت، اجتماعاً مع المهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسى الحديث ؛ للإطلاع على اخر الاستعدادات المتعلقة ببطولة العالم للكبار للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة 7-15 يونيو الجاري.

ناقش اللقاء تجهيزات الاستقبال الرسمي لممثلي الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والوفود المشاركة بالبطولة الذين بدأوا الوصول إلى القاهرة، وجاهزية أماكن إقامتهم ، و كافة المستلزمات لهم، وأماكن التدريب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

كما اطلع وزير الرياضة على جاهزية الملاعب والأماكن المخصصة للبطولة بهيئة استاد القاهرة الدولي ، بالإضافة إلى تجهيزات بطولة الناشئين في "الجري والرماية بمسدس ضغط الهواء" والتي يتم تنفيذها على هامش بطولة الخماسي الحديث للكبار.

وزير الرياضة يستعرض ترتيبات البطولة

و استعرض اللقاء الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الصحفي المقرر عقده بعد غد الاثنين للاعلان عن جميع تفاصيل البطولة، والإستعدادات لإفتتاح البطولة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمجهودات المبذولة من قبل الاتحاد المصري للخماسي الحديث واللجنة المنظمة في اتخاذ الخطوات التنفيذية والعمل على توفير كافة الاحتياجات في ضوء الحرص على الخروج بالبطولة في أبهى صورة، معرباً عن ثقته في أداء اللجنة المنظمة في نجاح تنظيم أكبر بطولات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير، رئيس لجنة الاتصال الحكومي بالبطولة، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، ومجدي رشدي رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساعدة بالوزارة.

وزير الرياضة يهنئ سلة الزمالك

أعرب أشرف صبحي عن سعادته بالانجاز الذي حققه نادي الزمالك في مباراة النهائي بعد تغلبه علي الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 76-63، ليحصد لقب البطولة.. مثنيا على الاداء الرجولي الذي ظهر عليه نادي الزمالك خلال البطولة، وتفوقه علي باقي الفرق، متمنيا دوام التوفيق ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية المختلفة.