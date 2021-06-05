/634720/هل-تعرض-قاهر-الأهلي-للإغتيال-على-يد-بوكو-حرام-في-نيجريا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأنباء والشائعات حول مقتل المهاجم النيجيري مايكل إيرنامو لاعب الترجي التونسي الأسبق، والمعروف لدى جماهير القلعة الحمراء بأنه صاحب واقعة «اليد» في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، على يد جماعة بوكو حرام الإرهابية .

وتواصلت دوت الخليج مع اللاعب وومدير أعماله السابق، لكشف حقيقة هذه الأخبار، حيث نفى إينرامو ووكيله، صحة ما تم تداوله حول إغتياله أو تعرضه لمحاولة قتل في مسقط رأسه في نيجيريا .

وأكد إينرامو، صاحب الـ 36 عاما، أنه لم يتعرض لأي أذى أو مكروه سواء هو أو عائلته، نافيا ما أثير حول وجود محاولة إغتياله له وأسرته من جانب جماعة بوكو حرام الإرهابية .

وقال اللاعب في تصريحات صحفية اليوم السبت: "لم يحدث أي محاولة للقتل، أنا بخير وأنعم بأوقات جيدة رفقة عائلتي."

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية تفيد بأن اللاعب تعرض للقتل على يد الجماعة الإرهابية أثناء تواجده في نيجيريا.