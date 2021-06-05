مدبولى: تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسألة أمن قومى

جدة - نرمين السيد - يعد هذا الاجتماع هو الثانى منذ أكتوبر الماضى والذى اجتمع فيه رئيس مجلس الوزراء لأول مرة مع أعضاء مجلس إدارة المنطقة، وذلك فى إطار دعم المنطقة بهدف القيام بمهمتها فى عملية التنمية، ومتابعة أعمالها فى التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التى تعتمد على عدد من المحاور لجذب المزيد من الاستثمارات.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أنه انطلاقا من الأهمية الكبيرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع كل 3 أشهر مع مجلس إدارة الهيئة، وذلك للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات أولا بأول، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات كبيرة لدفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة، مؤكدا فى هذا الصدد أن الدولة لن تتوانى عن تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة لجميع المشروعات القائمة بالمنطقة.

وأضاف: "إننا بحاجة إلى أن نُسرع الخطى لإنجاز مشروعات التنمية بأقصى جهد خلال الفترة المقبلة، فجميع الدول فى المنطقة تتسابق على تنفيذ مشروعات على أراضيها تتمتع بمزايا نسبية، من أجل جذب مزيد من الاستثمارات والمشروعات التى توفر فرص العمل، ونحن مستعدون لخوض غمار المنافسة، بكل إصرار".

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن عملية التنمية والتطوير التى تتبناها الدولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تأتى من منطلق اعتبار هذه المنطقة الحيوية مسألة أمن قومى، وأن جميع أجهزة الدولة تعمل وفق هذه الرؤية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه توجد مناطق تنمية مشتركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إشارة إلى المنطقة الصينية – المصرية المشتركة، لافتا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين ورد إلينا من الجانب الروسى طلب لبدء العمل فى تنمية المنطقة الخاصة به، حيث يبدى الروس اهتماما كبيرا بالاستثمار فى المنطقة، مجددا التأكيد أن الحكومة مستمرة فى دفع العمل بالمشروعات الجارى والمزمع تنفيذها فى المنطقة، قائلا :"سنعمل على تسهيل الإجراءات خلال المرحلة المقبلة".

وخلال حديثه نوّه رئيس الوزراء إلى أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة مماثلة إلى القطاع الشمالى للمنطقة، وفى هذا الإطار وجّه بضرورة العمل على الاستفادة من الأراضى الواقعة فى القطاع الشمالى.

من جانبه، استعرض المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية أبرز المشروعات التى قامت الهيئة بتنفيذها، ففى مجال مشروعات البنية الأساسية، تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة إنتاجية 100 ألف م3 / يوم ، متضمنة: الخط الناقل، وخزانات التكديس، والروافع الخاص بها، بتكاليف استثمارية قدرها 2.39 مليار جنيه، وإنشاء محطة معالجة صرف بالمنطقة الصناعية بالسخنة بقدرة 35.000 م 3 / يوم، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 10.000 م 3، بتكلفة 248 مليون جنيه، كما تم تنفيذ مشروع حماية المنطقة الصناعية بالسخنة من أخطار السيول وعمل تكسيات مخرّات السيول بطول نحو 5 كم بتكلفة استثمارية قدرها 97 مليون جنيه، وجار الانتهاء من إعادة تأهيل ورفع كفاءة رصيف عباس بطول 670 م ليصل الغاطس أمام الرصيف لعمق 17م لاستقبال سفن البضائع العملاقة، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 1.39 مليار جنيه، كما أنه جار تنفيذ أعمال تحسين التربة فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بمساحة 16 كم2 كمرحلة أولى، وتم البدء فى مشروع شبكة الغاز الطبيعى ومحطة تخفيض الضغط بمنطقة شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون جنيه.

كما عرض المهندس يحيى زكى الموقف المالى للمنطقة الاقتصادية، كما استعرض الاجتماع جملة الإيرادات التى بلغت نحو3.841 مليار جنيه، مشيرا إلى أن إيرادات ميناء السخنة حققت زيادة قدرها 38 % العام المالى الجارى حتى الآن مقارنة بالعام المالى الماضى، كما سجلت إيرادات ميناء شرق بورسعيد زيادة بقيمة 17%.

كما استعرض رئيس الهيئة ما تم اتخاذه من إجراءات لتهيئة مناخ الأعمال بالمنطقة، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تضمنت وضع استراتيجية للمنطقة (2020-2025)، التى تحدد خلالها القطاعات المستهدف جذبها للاستثمار، كما تم إصدار قواعد للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة، إلى جانب الجهود الخاصة بإصدار الدليل الجمركى، وكذا اعتماد الهيكل التنظيمى العام، وجار فضلا عن ذلك اتخاذ مزيد من الإجراءات لتيسير مناخ الأعمال بالمنطقة، من بينها اعتماد الدليل الضريبى.

على جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى بعض العقود والمشروعات الجارى التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة فى شرق بورسعيد بالميناء وكذلك المنطقة الصناعية فى العين السخنة خاصة بعد وضع حجر الأساس لمجمع البتروكيماويات، حيث من المستهدف تحويل السخنة لمنصة عالمية لصناعة البتروكيماويات، مع إطلاق خدمات تموين السفن فى الموانئ التابعة مع بدايات العام المقبل، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، حيث تعد هذه الخدمة البحرية واحدة من القطاعات المستهدفة ضمن مرتكزات رؤية الهيئة 2020/2025.

كما ناقش المجلس أيضًا موقف المشروعات الاستثمارية فى البنية التحتية من محطات مياه وصرف صحى وكهرباء، فى المناطق الصناعية وكذلك أعمال التطوير فى الموانئ، وعلى رأسها ميناءى العين السخنة والعريش، حيث عرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجم الأعمال التى تتم حاليًا بميناء السخنة ونسب تنفيذ الأعمال لحفر الأحواض الأربعة.

كما استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية آخر التطورات التى تتم حاليًا مع الجانب الروسى لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية، مشيرًا إلى الاجتماع الأخير قبل أسبوع مع الجانب الروسى للتباحث حول بعض بنود التفاوض، واستكمال المشروع وتنفيذه خلال الفترة المقبلة فى شرق بورسعيد، فضلاً عن طلب الجانب الروسى إنشاء منطقة صناعية فى العين السخنة أيضًا لما تتمتع به المنطقة من مقومات وحوافز استثمارية.

وناقش مجلس إدارة المنطقة مشاركة الهيئة فى معرض "إكسبو" الدولى المقام فى دولة الإمارات والذى يٌعد فرصة ترويجية للهيئة لعرض الفرص الاستثمارية بها أمام ما يقرب من 9ملايين زائر و198 دولة مشاركة، وذلك من خلال التواجد ضمن الجناح المصرى وفى فعاليات متنوعة لعرض المشروعات الاستثمارية المختلفة.