الشهادة الإعدادية.. شكوى من امتحان اللغة العربية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم من صعوبة الامتحان، وما وصفوه بوجود العديد من الأسئلة غير المباشرة ومن خارج المنهج الدراسى المقرر.

وانطلقت صباح اليوم، بمحافظة الجيزة، امتحانات الإعدادية، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل، ويؤدى 163056 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 945 مدرسة و656 لجنة على مستوى المحافظة بواقع 11648 لجنة فرعية.