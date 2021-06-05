من البداية للنهاية.. وزير التعليم يوضح طريقة وشكل أسئلة امتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - واستعرض الدكتور طارق شوقى خلال المؤتمر، تطوير التعليم فى المرحلة الثانوية (نظام التقييم الجديد)، والذى تم تطبيقه بداية من العام الدراسى 2018/2019، حيث بدأت الدولة فى تطبيق منظومة جديدة، والتى تم اختزالها من قبل الكثيرين بأنها "منظومة التابلت"، لكن الأمر تخطى ذلك إلى تطوير أشمل وأعمق، يتضمن إجراء امتحانات لقياس مدى استيعابهم وفهمهم للمناهج الدراسية بدًلا من عملية الحفظ والتلقين التى كان لها نتائج سلبية على قدرات وفهم الطلاب لما تم تدريسه، ولاسيما عند التحاقهم بالمرحلة الجامعية.

وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى كلمته بالمؤتمر، إلى شرح طريقة التقييم الجديدة والتى عملت على إعادة صياغة المناهج العلمية بشكل يسمح للطالب أن يفهم مخرجات التعلم، فضًلا عن إتاحة جهاز "تابلت" لكل طالب مجانًا، وإتاحة المواد التعليمية الرقمية عن طريق محتوى تفاعلى من مصادر متعددة.

وأشار الدكتور طارق شوقى، إلى أن الوزارة أتاحت العديد من مصادر المذاكرة والمراجعة والتى منها "بنك المعرفة المصرى EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، منصة حصص مصر من هنا، وقناة مدرستنا 2 (تردد 12206/معدل الترميز 27500/الاستقطاب: رأسى)"، لافتًا إلى أن جميع هذه الوسائل توفر شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وحدد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، طريقة امتحان طلاب الثانوية العامة وجاءت كالتالى:

طريقة الامتحان ووسيلة الإجابة للطلاب النظاميين:

تعقد الامتحانات إلكترونيًا (باستخدام التابلت) مع إتاحة ورقة أسئلة مطبوعة لتأمين جميع الطلاب، وذلك تأمينًا من أى مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث فى التابلت، والتأمين من انقطاع الكهرباء أو أى مشكلة قد تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.

الطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت سوف تؤدى الامتحانات بشكل ورقى فقط.

سيقوم الطلاب بحل الأسئلة على (البابل شيت) ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافى لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة ورقية إضافية للإجابات تكون مرجعية فى حالة وجود أى شكوى، والتأمين من انقطاع الكهرباء قبل أو أثناء الامتحان الإلكتروني، والتأمين من أى مشكلة تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.

سيتم تصحيح الإجابات بشكل إلكترونى لجميع الطلاب بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشرى وذلك لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.

شكل الأسئلة وزمن الامتحان:

جميع الأسئلة ستكون من نوع الاختيار المتعدد (MCQ).

سيكون هناك توازن فى عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله.

سيتم تسليم الطالب ورقة إضافية بيضاء للاستخدام فى كتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية والرياضيات.

سيتم السماح بدخول الكتاب الحكومى الخاص بالطالب (سواء كان كتاب الوزارة الرسمى من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه)، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أى نوع.

مراجعة جودة الأسئلة والإجابات عن طريق لجان من الخبراء قبل اعتمادها للامتحان النهائي.

مراجعة جودة ترجمة الأسئلة للامتحانات وذلك بمدارس اللغات المختلفة.

وأكد الدكتور طارق شوقى أن الأسئلة فى الامتحان لن تكون تعجيزية ولكنها ستقيس الفهم والتطبيق والعمق وستكون مرتبطة بنواتج التعلم من المنهج وليست من الأمثلة فى الكتاب المدرسى حرفيًا.

وتحدث وزير التربية والتعليم، عن الامتحان التجريبى الثالث لطلاب الثانوية العامة والذى سيعقد فى الفترة من (الاثنين 21/6/2021 وحتى الاثنين 28/6/2021)، حيث أكد أن الهدف من الامتحان هو:

التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس.

تحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك فى الامتحانات التجريبية الماضية.

اختبار كفاءة الخوادم (السيرفرات) والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية.

التعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد.

استخدام هذه الامتحانات التجريبية كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي.

توفير فرصة كاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة وطريقة الحل على (البابل شيت).

يتطلب الامتحان التجريبى الثالث نزول الطلاب إلى اللجان يومًا واحدًا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت.

استكمال باقى الامتحانات من المنزل لتقليل أوقات الحضور بالمدارس تجنبًا لجائحة كورونا.

يحضر الطلاب (الذين تسلموا جهاز التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية أحد أيام (الاثنين 21/6/2021 "للشعبة العلمية"، أو الثلاثاء 22/6/2021 "للشعبة الأدبية").

يحضر الطلاب (الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت) الامتحان داخل اللجنة المدرسية يوم (الأربعاء الموافق 23/6/2021).

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتى من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

كما أعلن شوقى عن جدول الامتحان الخاص بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، والتى من المقرر أن تكون فى الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الخميس 5/8/2021.

كما أعلن الوزير عن جدول الامتحانات الخاصة بالطلاب المكفوفين والتى من المقرر أن تكون فى الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الثلاثاء 3/8/2021.

وتطرق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر للحديث حول التشعيب فى المرحلة الثانوية (للعام الدراسى 2021/2022، حيث أكد على:

الطلاب بالثانوية العامة 2021/2022 سوف تظل على النظام الحالى.

الدفعات التالية ستكتفى بالتشعيب إلى علمى وأدبى فقط فى الصفين الثانى والثالث الثانوى.

انتهاء العمل بالتشعيب من "علمى" إلى "علمى علوم" و"علمى رياضة" بداية من العام الدراسى 2022/2023.

سيتم إعادة توزيع خريطة المناهج كى تتناسب مع هذا القرار.

تخفيف مناهج المرحلة الثانوية بشكل عام للتركيز على مخرجات تعلم أساسية كخطوة مرحلية للتطوير، إلى أن يصل نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية بدءًا من عام 2027.

امتحانات هذا العام ستكون دور أول ودور ثانى فقط.

أى طالب مصاب بكورونا خلال فترة الامتحانات فى دور يوليو سيكون له الحق فى الدخول للدور الثانى بنفس الدرجة الفعلية.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن جميع تلك القرارات التى أعلن عنها اليوم تهدف فى المقام الأول إلى تحقيق مصلحة الطالب، وأن كل المطلوب من الطالب سيكون التحضير جيدًا للامتحان، مجددًا التأكيد على أن التطوير يسير فى طريقه، معربًا عن تمنياته لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.