وزير التعليم لـ طلاب الثانوية: لن يكون هناك تحسين على النتيجة

جدة - نرمين السيد - وأضاف شوقى، خلال مؤتمر صحفى حول امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، أن الطالب المصاب بكورونا ومنعته إصابته من حضور امتحان الدور الأول سيدخل الدور الثانى وسيحصل على درجته كاملة.

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