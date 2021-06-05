أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة الأدبية، حيث تبدأ الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى. جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب أدبى.. تبدأ 11 يوليو حتى 29 من نفس الشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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