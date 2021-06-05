نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم رياض أطفال 2021 تسجيل رياض أطفال إلكترونيا جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم رياض أطفال 2021 و كيفية التسجيل للأطفال في رياض الأطفال ، وهذا ما يبحث عنه الكثير من أولياء الأمور للتسجيل في الصف الأول ، ولقد قامت وزارة التربية والتعليم بفتح باب التقديم عبر الأنترنت عن طريق الصفحة التي قامت بإنشائها وزارة التربية والتعليم وهذا يكون التقديم في جميع المحافظات عن طريق الصفحة الرسمية لرياض الأطفال وسوف نوضح كيفية التقديم والخطوات وفترة التقديم ومدتها في هذه المقالة .

تقديم رياض الأطفال 2021

كيفية التقديم للأطفال في رياض الأطفال للصف الأول في جميع المحافظات عبر الموقع لوزارة التربية والتعليم ثم أدخال البيانات وبعد ذلك اختيار المدرسة وبعد ذلك يذهب أولياء الأمور إلي المدرسة بعد العلم من انه تم قبول الطفل وسوف يتم التعرف علي ذلك من معاد النتيجة النهائية التي سوف يتم معرفتها بعد الفحص ويتم الإعلان عن المدارس

خطوات تقديم في رياض أطفال 2021

الخطوات التي يجب اتباعها في التقديم للأطفال للدخول في رياض الأطفال حسب القواعد ويكون التسجيل عبر الأنترنت فقط ويرجي التأكد من انه تم التسجيل لأنه سوف يكون هناك ازدحام شديد علي الموقع من جميع المحافظات علي هذا الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم وهو التقدم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية الرسمي لغات وهذا ما سنوضحه في الخطوات الأتية

يجب الدخول علي الموقع المخصص للتقديم

يجب أن يكون سن الطفل لا يقل عن 4 سنوات

إذا كان لديك بالفعل صفحه يتم إدخال الرقم القومي والرقم السري

إذا لم يكن لديك صفحه يتم الدخول علي مستخدم جديد واتباع الخطوات اللازمة من اجتراءات

الفترة المسموح بها في التقديم ومدتها :

تكون فترة التقديم لجميع المحافظات بتاريخ 1 يونيه 2021 إلي 30 يونيه 2021 ويتم الفحص والقبول وتظهر النتيجة في تاريخ 1يوليو 2021 إلي 31 يوليو 2021