نشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 من قبل وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، أعلن وزير التعليم المصري الدكتور طارق شوقي، عن الجدول الزمني النهائي لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الجدول يبدأ في 11 يوليو وأنه سيتخللها عطلة عيد الأضحى والذي سيستأنف بعده مباشرة، مؤكدا أن الرئيس السيسي نفسه يتابع الملف.، مؤكدًا أن الامتحانات تجري على أجهزة لوحية وألواح بابل شيت في لجان مراقبة صارمة مع التطبيق التام لجميع الإجراءات الاحترازية الصارمة للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن جميع الطلاب يتبعون مصادر التعلم المختلفة للتدرب على طريقة الامتحانات النهائية التي تعتمد على الفهم. وقال شوقي أن الإجابة يجب أن تكون على الورق والكمبيوتر اللوحي معا، مؤكدا أنها اختيارية إما ورقية أو إلكترونية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي ادبي

يتضمن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 النهائي أدبي امتحان التاريخ الذي سيقام يوم الأحد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وامتحان علم النفس والاجتماع يوم الثلاثاء، وينتهي الجدول بعقد أول مادة لغة أجنبية يوم الخميس، والتي تم تخصيص 3 ساعات لها وجاء جدول الإمتحانات على النحو التالي:

مادة اللغة العربية تبدأ في 11 يوليو

يوم الثلاثاء 13 يوليو سوف يمتحن الطلاب في مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس 15 يوليو يتقدم الطلاب لامتحان الجغرافيا .

الأحد 18 يوليو سيخوض الطلاب امتحان الفلسفة والمنطق.

بعد عطلة عيد الأضحى المبارك سيخوض الطلاب امتحان التاريخ يوم الأحد 25 تموز.

امتحان علم النفس والاجتماع سوف يكون يوم الثلاثاء 27 يوليو.

ينتهي الجدول الزمني يوم الخميس 29 يوليو بمادة اللغة الأجنبية الأولى .

وزارة التعليم تعتمد امتحان الكتاب المفتوح

ويؤكد وزير التربية والتعليم أنه يسمح للطالب بأداء الامتحان بالكتاب المدرسي، حيث يتم إجراء الاختبار بنظام الكتاب المفتوح، موضحا أنه لا يسمح بإدخال أي كتب أخرى أو المجلدات الخارجية، مشيرا إلى أنه يسمح للطالب كتابة ملاحظات على الكتاب المدرسي، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 من قبل عدد من الخبراء الجيدين.