انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 وموعد وتفاصيل الامتحانات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن الدكتور طارق شوقي جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي منذ قليل، وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي أن الإمتحانات سوف تبدأ يوم 11 من يوليو المقبل، وسوف يتخلل الإمتحانات إجازة عيد الأضحى المبارك، ثم يتم استكمالها بعد انتهاء إجازة العيد.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

وأكد الدكتور طارق شوقي أن الرئيس السيسي يتابع ملف الثانوية العامة بنفسه، مضيفاً أن طلاب الثانوية الذين تسلموا التابلن سوف يعقد لهم الإمتحان إلكترونياً، مع إتاحة ورقة للأسئلة للطلاب، وعلى الطالب أن يقوم بالحل على البابل شيت ثم رصد الإجابة بالتابلت، وذلك لإيجاد نسخة ورقية يتم الرجوع إليها في وجود أي شكوى من الطالب وتأمين مسألة انقطاع الكهرباأو سقوط الشبكة أو مشاكل تعترض الطلاب أثناء الإمتحانات.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم منذ قليل جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للقسمين الأدبي والعلمي، كما هو منرفق بالخبر



ونصح وزير التربية والتعليم جميع الطلاب بأن تكون الإجابة على التابلن والورقة معاً، وأكد أن الأمر اختياري، سواءء إلكتروني أو ورقي.

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