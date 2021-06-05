تجديد رخصة السيارة أون لاين تعرف على الطريقة والتكلفة.. 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تجديد رخصة السيارة أون لاين ، وبخطوات بسيطة، من أي مكان صار متاحا، فوزارة الداخلية المصرية، منذ فترة، وحرصا منها على سلامة الجميع، وبسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، قامت بإطلاق بوابة إلكترونية لشئون المرور. وقد أشاد العديد من المواطنين، بإطلاق وزارة الداخلية لهذه البوابة، فقد سهلت عليهم إتمام، عدة معاملات متعلقة بالمرور: (كتجديد رخصة السيارة، وكذلك تجديد رخصة السواقة، أو استخراج بدل تالف لكل منهما، ونقل ملكية العربية لفرد أخر، و الاستفسار عن المخالفات المرورية، ومخالفات السيارات، والتي يتوجب عليك كذلك تسديدها، وكذلك التقديم على التراخيص التجارية، والحصول عليها، وغيرها من الخدمات المتعلقة بقطاع المرور)، بالإضافة لتوفير جهدهم، ووقتهم. فاليكم تكاليف، وخطوات تجديد رخصة العربية أون لاين.

تجديد رخصة السيارة أون لاين خطوة بخطوة: عليك الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة المرور المصرية. ثم اختار الخدمات الإلكترونية ، في ثاني الخطوات. وما بين الأيقونات الظاهرة أمامك ، اختار أيقونه تجديد رخصة السيارات. عليك قراءة الشروط الظاهرة أمامك ، ومن ثمة اختار موافقة. ستختار تسجيل دخول، وتنتقل للخطوة التالية ، حال امتلاكك لحساب في البوابة ، أم إن كنت لم تنشىْ واحد، عليك اختيار إنشاء حساب، وثم ادخل بياناتك، ثم اضغط على زر إنشاء، وأخيرا سجل دخول. عليك الآن ، ملء الخانات لتسجيل بيانات الرخصة، و بعدها انقر إرسال ، لتكمل إرسال طلبك ، وما عليك سوى انتظار الرد ، من هيئة المرور. مصاريف تجديد رخصة السيارة: جاءت تكاليف تجديد رخصة العربية، كالاتي: 225 جنيه بالسنة ، حال كانت السيارة سعتها ما بين: أل 1030cc ، إلى 1330cc. 650 جنيه بالسنة ، في حالة كانت السيارة سعتها بين: أل 1330cc ، وأل 1630cc. 3000 جنيه بالسنة ، في حالة كانت سعة السيارة ما بين: أل 1630cc ، وأل 2030cc. وفي حالة تخطي سعة السيارة أل 2030cc، فسيتم احتساب مصاريف تجديد رخصة المركبة، عبر حساب2.5% من القيمة الكلية للسيارة.

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